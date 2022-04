Coronavirus Latina, nessuno decesso in provincia. In un girono 308 casi e un ricovero

Sono 308 i nuovi casi di coronavirus riportati nel bollettino di oggi, martedì 26 aprile, che la Asl ha diffuso nella tarda mattinata. Un dato che, come era capitato anche dopo le festività pasquali, fa registrare una flessione rispetto all’andamento delle ultime settimana anche a causa del minor numero di tamponi effettuati con il weekend e ponte del 25 Aprile (ieri i contagi erano 222). In totale dall’inizio del mese di aprile le positività accertate in tutto il territorio pontino sono 18.165, con una media di 698 ogni giorno (più bassa dei 762 casi quotidiani registrati in media a marzo).

I contagi nei singoli comuni

Guardando più nello specifico, i nuovi casi riportati nel bollettino di oggi sono stati accertati in 26 dei 33 comuni della provincia e circa un terzo, ben 104, sono concentrati nella città capoluogo, Latina. Altri 31 sono poi stati riscontrati nel territorio di Aprilia, 2 a Bassiano, uno a Castelforte e 10 rispettivamente a Cisterna e Cori; ancora sono 3 a Fondi, 14 a Formia, 8 a Gaeta, 4 a Lenola, 2 a Maenza, 7 a Minturno, uno a Monte San Biagio e 2 a Norma; altri 8 sono a Pontinia, 6 a Ponza, 13 a Priverno, uno a Prossedi, 5 a Roccagorga e 2 a Rocca Massima; ancora sono 11 a Sabaudia, 5 a San Felice Circeo, 6 a Sermoneta, 26 a Sezze, 11 a Sonnino e 15 a Terracina.

Coronavirus Latina: tutti gli altri dati

Per il terzo giorno consecutivo nel report giornaliero dell’Azienda sanitaria locale non sono riportati nuovi decessi che restano 18 in tutta la provincia nel mese in corso. Nelle ultime 24 ore, poi, è stato effettuato un solo nuovo ricovero, mentre sono state notificate 44 guarigioni. Nella giornata di ieri, infine, non sono state effettuate vaccinazioni in tutta la provincia di Latina.