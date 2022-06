Coronavirus Latina: quasi 600 nuovi casi in provincia. Due i ricoveri, nessun decesso

Torna sotto la soglia dei 600 il numero dei casi di coronavirus giornalieri che confermano, però, come la curva in questa settimana abbia fatto registrare anche nella provincia di Latina una ripresa dei contagi rispetto alle precedenti. Sono 578 i positivi totali riportati nel bollettino di oggi, domenica 26 giugno, che nella mattinata ha diffuso la Asl e che fanno salire il totale del mese in corso a 8.485, con una media di 326 nuovi casi ogni giorno (a maggio era di 310).

La mappa dei contagi

I contagi riportati nel bollettino di oggi sono stati registrati in 31 dei 33 comuni della provincia, con la sola eccezione delle isole di Ponza e Ventotene. Nella città capoluogo, Latina, sono stati accertati 176 nuovi casi e 78 sono ad Aprilia; due sono invece nei centri di Bassiano e Castelforte e uno solo a Campodimele; altri 39 sono a Cisterna, 14 a Cori come anche a Gaeta, 17 a Fondi, 34 a Formia e 3 ad Itri; altri 4 sono invece a Lenola e 2 a Maenza; 21 sono a Minturno, 3 rispettivamente a Monte San Biagio e Norma, 4 a Pontinia, 16 a Priverno, uno a Prossedi, 3 a Roccagorga, 4 a Rocca Massima, 15 a Sabaudia, 7 a San Felice Circeo, 9 a Santi Cosma e Damiano, 19 a Sermoneta, 35 a Sezze e 13 a Sonnino; uno solo caso è stato accertato nei comuni di Sperlonga e Spigno Saturnia, 37 invece a Terracina.

Coronavirus Latina: tutti gli altri dati

Anche oggi, per il quarto giorno consecutivo, nel bollettino non sono riportati nuovi decessi, che restano tre dall’inizio del mese a dimostrazione di come alla ripresa della curva nelle ultime settimane non abbia corrisposto un aumento delle vittime. Nelle ultime 24 ore, pero, due positivi hanno avuto bisogno di ricovero, mentre per 38 è stata notificata la guarigione. Infine, per quanto riguarda le vaccinazioni, ieri sono state somministrate 80 dosi in totale in tutta la provincia, e più della metà sono quarte dosi (ci sono anche 7 prime dosi).