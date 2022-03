Coronavirus Latina, altri 770 casi in provincia, ma per il terzo giorno non ci sono decessi

Sono 770 i nuovi casi di coronavirus nella provincia di Latina resi noti oggi, domenica 27 marzo, dalla Asl che nella tarda mattinata ha diffuso il consueto bollettino quotidiano. Si tratta di uno dei dati più bassi delle ultime due settimane quando anche nel territorio pontino è stata registrata una ripresa della curva, così come accaduto anche in tutto il resto del Lazio e del Paese. Con il numero aggiornato di oggi salgono a 19.890 le positività accertate a marzo, più di quante ne siano state registrate a febbraio, e con una media di circa 736 ogni giorno.

I contagi nei singoli comuni

I contagi di cui è stata data notizia oggi sono stati accertati in 30 dei 33 comuni pontini, con la sola eccezione di Bassiano, Sperlonga e Spigno Saturnia; 216 sono solo nella città capoluogo, Latina, mentre gli altri sono così distribuiti: 95 sono ad Aprilia, 4 rispettivamente a Campodimele e Castelforte, 77 a Cisterna, 19 a Cori, 32 a Fondi, 50 a Formia, 17 a Gaeta e 2 ad Itri; altri 11 sono a Lenola, 3 a Maenza, 25 a Minturno, 7 a Monte San Biagio, 3 a Norma, 12 a Pontinia, 4 a Ponza, 33 a Priverno e uno a Prossedi; ancora 2 sono rispettivamente a Roccagorga e Rocca Massima, 5 a Roccasecca dei Volsi, 26 a Sabaudia, 7 a San Felice Circeo, 6 a Santi Cosma e Damiano, 21 a Sermoneta, 28 a Sezze e 8 a Sonnino; 46 sono poi a Terracina e 4 sull’isola di Ventotene.

Nessun decesso per il terzo giorno consecutivo

Nel bollettino di oggi, ed è questa la nota positiva di oggi, per il terzo giorno consecutivo non sono riportati decessi che restano fermi a 28 nel mese in corso, decisamente in calo rispetto ai 52 di febbraio; nelle scorse 24 ore, poi, sono stati effettuati due nuovi ricoveri, mentre le guarigioni notificate sono state 65.

La campagna vaccinale

Per quanto riguarda infine la campagna vaccinale sono state 452 le dosi totali somministrate, di cui sono solo 42 quelle pediatriche, tutte le altre sono state invece le vaccinazioni per la popolazione adulta over 12.