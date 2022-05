Coronavirus Latina: poco più di 200 casi in un giorno in provincia. Ricoverati due positivi

Stabile intorno ai 200 casi giornalieri la curva nella provincia di Latina. Per il quarto giorno consecutivo l’andamento della diffusione del coronavirus non fa conoscere grandi cambiamenti nel territorio così come emerge dall’ultimo bollettino diffuso oggi, sabato 28 maggio, dalla Asl. I nuovi casi sono 209, dopo i 213 di ieri e i 226 di entrambi i giorni precedenti. Sono poco più di 9mila (nello specifico 9.165) i positivi accertati in tutto il territorio in questo mese di maggio che ha fatto registrare un cambio di passo rispetto ai mesi precedenti. Ricordiamo, poi, che da oggi il drive in per i tamponi a Latina è stato trasferito all’ex Rossi Sud sulla Monti Lepini (qui i particolari).

Coronavirus Latina: i contagi nei singoli comuni

I contagi riportati nel bollettino di oggi sono stati accertati in 27 dei 33 comuni della provincia: 78 sono concentrati nella città capoluogo, Latina, mentre altri 18 sono ad Aprilia, 14 a Formia, 11 in entrambi i centri di Sabaudia e Terracina; alti 7 sono a Cisterna, Gaeta, Minturno e Sezze; 6 a Cori, 5 ad Itri, 4 nei comuni di Bassiano, Fondi, Lenola, Priverno, Santi Cosma e Damiano e Sermoneta; altri 3 sono a San Felice Circeo, 2 a Pontinia e Sonnino e uno infine a Castelforte, Maenza, Norma, Rocca Massima, Sperlonga, Spigno Saturnia e Ventotene.

Nessun decesso e due ricoveri

Nel bollettino di oggi della Asl non sono riportati nuovi decessi rispetto ai 7 che fino ad oggi sono stati registrati nel mese di maggio nella provincia di Latina (ad aprile sono stati 20); nel scorse 24 ore, poi, due positivi hanno necessitato di un ricovero ospedaliero mentre per altri 78 è stata notificata la guarigione.

La campagna vaccinale

Infine la campagna vaccinale: nella giornata di ieri sono state somministrate 62 dosi, tutte alla popolazione adulta; 52 sono quarte dosi.