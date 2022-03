Coronavirus Latina, 360 nuovi contagi in provincia. Muore un paziente del capoluogo

Come ogni lunedì cala il numero dei contagi da coronavirus giornalieri registrati nella provincia di Latina, a fronte anche di una riduzione dei tamponi che vengono effettuati. Sono 360 quelli di cui ha dato notizia oggi, 27 marzo, la Asl che nella tarda mattinata ha diffuso il consueto bollettino , la metà circa rispetto ai 770 di ieri e tra i dati più bassi delle ultime due settimane (lunedì scorso ad esempio erano stati 446). Salgono a 20.250 i positivi totali che sono stati accertati in queste quattro settimane di marzo nel territorio pontino (a febbraio erano stati 19.855).

I contagi nei singoli comuni

Sono sei i comuni della provincia che nelle ultime 24 ore non hanno contato nuovi casi, Campodimele, Monte San Biagio, Prossedi, Rocca Massima, Sperlonga e Ventotene. Circa un terzo del totale di oggi, 136, sono concentrati nella sola città capoluogo, Latina, gli altri sono invece distribuiti tra altri 16 centri pontini. Ad Aprilia i nuovi casi sono 27, uno a Bassiano, 2 a Castelforte, 26 a Cisterna, 10 a Cori, 4 a Fondi, 24 a Formia, 6 a Gaeta e uno anche ad Itri e Lenola; poi sono 3 a Maenza, 18 a Minturno, 3 a Norma e uno in meno a Pontinia, 8 rispettivamente sull’isola di Ponza e Priverno, uno solo a Roccagorga e 2 a Roccasecca dei Volsci; ancora sono 6 a Sabaudia, uno a San Felice Circeo, 4 a Santi Cosma e Damiano, 7 a Sermoneta, 20 a Sezze, 8 a Sonnino, 3 a Spigno Saturnia e 28 infine a Terracina.

Coronavirus Latina: tutti gli altri dati

Dopo tre giorni senza decessi nella provincia pontina, non ce l'ha fatta purtroppo un paziente che era residente a Latina; salgono a 28 le dall’inizio del mese, quasi la metà rispetto a febbraio (52). Nelle scorse 24 ore, poi, è stato effettuato un solo nuovo ricovero in ospedale e sono state 63 le guarigioni notificate.

La campagna vaccinale

Infine, per quanto riguarda la campagna vaccinale, nella giornata di ieri sono state effettuate solo le vaccinazioni pediatriche, 17 in totale (4 prime dosi e 13 seconde); nessuna somministrazione invece alla popolazione adulta over 12.