Coronavirus Latina: curva stabile e 685 nuovi contagi in provincia. Un altro decesso

Si mantiene costante rispetto alla giornata di ieri la curva dei contagi da coronavirus nella provincia di Latina: i casi riportati nel bollettino che la Asl ha diffuso nella mattinata di oggi, mercoledì 3 agosto, infatti sono 685 (ieri erano 653). I test effettuati, nelle farmacie, nei laboratori e dalla stessa Azienda sanitaria locale, sono stati 2.179, con un rapporto tra positivi e tamponi di circa il 31%.

La mappa dei contagi

I contagi che sono riportati nel bollettino di oggi sono stati accertati in 29 comuni della provincia, con la sola eccezione di Campodimele, Rocca Massima, Sperlonga e dell’isola di Ventotene. Il dato più alto, come sempre, è stato registrato nella città capoluogo, Latina, dove sono stati rilevati 151 nuovi casi; altri 80 sono poi a Fondi, 62 a Terracina e 59 ad Aprilia. Tre positivi sono stati accertati invece a Bassiano, due a Castelforte, 32 a Cisterna, 12 a Cori, 32 a Formia, 30 a Gaeta e 18 ad Itri; altri 5 sono a Lenola, 7 a Maenza, 15 a Minturno, 8 rispettivamente nei comuni di Monte San Biagio e Norma, 21 sono a Pontinia, 2 a Ponza, 26 a Priverno, 2 anche a Prossedi e Roccasecca dei Volsci e 7 a Roccagorga; altri 33 contagi sono a Sabaudia, 10 a San Felice Circeo come anche a Sermoneta, 8 a Santi Cosma e Damiano, 34 a Sezze, 2 a Sonnino e 4 a Spigno Saturnia.

Coronavirus Latina, un altro decesso

Nel bollettino di oggi, come ieri, è riportato anche un altro decesso, quello di una donna di 89 anni che era residente a Cisterna; salgono così a 893 le persone decedute in questi oltre due anni di pandemia nel territorio pontino, mentre nelle ultime 24 ore due dei positivi al Covid-29 hanno avuto bisogno di un ricovero in ospedale e per 183 è stata invece notificata la guarigione. Infine, nella giornata di ieri sono state effettuate 260 vaccinazioni e 215 sono state le quarte dosi somministrate.