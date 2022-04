Coronavirus Latina, stabile la curva: 615 nuovi contagi in provincia. Un altro decesso

Si mantiene in linea con i dati registrati negli ultimi giorni la curva dei contagi da coronavirus giornalieri nella provincia di Latina: nelle scorse 24 ore sono stati 615 quelli accertati dalla Asl in tutto il territorio pontino (ieri erano stati 587 e giovedì 626) e riportati nel bollettino di oggi, sabato 30 aprile, l’ultimo del mese. Mese che si chiude con 21.181 casi accertati, con una media di 706 ogni giorno, più bassa di quella di marzo (726 positivi ogni giorno).

I contagi nei singoli comuni

Guardando nello specifico i 615 nuovi casi di oggi sono stati accertati in 30 dei 33 comuni della provincia, con la sola eccezione di Campodiemele, Rocca Massima e Roccasecca dei Volsci. Nella città capoluogo, Latina, ne sono stati riscontarti 151 mentre altri 73 sono ad Aprilia; 3 sono invece a Baassiano, 13 a Castelforte, 42 a Cisterna, 15 a Cori, 34 a Fondi e 36 a Formia; 21 sono a Gaeta, 13 ad Itri, 2 a Lenola, 4 a Maenza, 27 a Minturno, 5 a Monte San Biagio, 1 a Norma, 19 a Pontinia, 3 a Ponza, 27 a Priverno, 2 a Prossedi e 6 a Roccagorga; ancora sono 12 a Sabaudia, 5 a San Felice Circeo, 6 a Santi Cosma e Damiano, 15 a Sermoneta, 25 a Sezze, 4 in ognuno dei comuni di Sonnino e Sperlonga, 2 a Spingo Saturnia, 42 a Terracina e 3 a Ventotene.

Coronavirus Latina: tutti gli altri dati

Nel bollettino di oggi viene riportato un altro decesso anche oggi, quello di un paziente che era residente a Minturno, e salgono così a 20 le vittime in tutto il mese di aprile. Nelle scorse 24 ore, poi, sono stati effettuati due nuovi ricoveri e sono state notificate dalla Asl 185 guarigioni.

La campagna vaccinale

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, infine, sono state somministrate in totale 161 dosi nella gironaat di ieri in tutto il territorio pontino, di cui 100 sono quarte dosi; non è stata effettuata nessuna vaccinazione pediatrica ai bambini sotto i 12 anni.