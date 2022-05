Coronavirus Latina, il mese si chiude con 267 nuovi casi in provincia. Un decesso

Dopo la flessione del weekend, come ogni martedì, anche oggi 31 maggio risale leggermente nelle ultime 24 ore la curva dei contagi da coronavirus nella provincia di Latina: nel bollettino diffuso dalla Asl sono 267 i casi riportati accertati in 27 dei 33 comuni del territorio pontino (in quello di ieri erano 68). Un dato che porta il mese di maggio ad un totale di 9.627 positivi (con una media giornaliera di 310), il dato più basso da dicembre scorso quando la curva dei contagi, in concomitanza con le festività natalizie, aveva fatto registrare una repentina ripresa durata fino ad aprile.

Coronavirus Latina: i contagi nei singoli comuni

I contagi di oggi, coem detto, sono stati registrati in 27 dei 33 comuni della provincia, con l’eccezione di Campodimele, Castelforte, Ponza, Prossedi, Roccasecca dei Volsci e Sperlonga. Nella città capoluogo, Latina, sono in totale 77 mentre 48 ne sono stati rilevati nel territorio di Aprilia: questi i dati più alti di oggi. Altri 19 positivi sono stati riscontrati a Formia, 15 a Cisterna e 12 in entrambi i comuni di Sezze e Terracina, uno in meno a Fondi e 9 a Sabaudia; altri 8 sono a Pontinia, 7 a Sermoneta, 6 a Gaeta, 5 a Cori, Monte San Biagio e Ventotene; 4 sono a Minturno, Priverno e San Felice Circeo, 3 a Sonnino e due nei territori di Itri, Lenola, Norma e Roccagorga e uno infine a Bassiano, Maenza, Rocca Massima, Santi Cosma a e Spigno Saturnia.

Un decesso in provincia e un nuovo ricovero

Purtroppo maggio si chiude con la notizia di un nuovo decesso, l’ottavo in tutto il mese, quello di un paziente che era residente a Monte San Biagio. Nelle scorse 24 ore, poi, è stato effettuato un nuovo ricovero ospedaliero, mentre le guarigioni notificate dalla Asl sono state 76.

La campagna vaccinale

Infine, nella giornate di ieri sono state somministrate 32 dosi di vaccino, tutte alla popolazione adulta, con 17 quarte dosi. Non è stata effettuata nessuna vaccinazione pediatrica.