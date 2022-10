Coronavirus Latina: curva in flessione come ogni lunedì, meno di 100 contagi in un giorno

Scende sotto la soglia dei 100 casi in 24 ore la curva dei contagi da coronavirus: è quanto riportato nel bollettino che la Asl ha diffuso nella giornata di oggi, lunedì 31 ottobre (e forse uno degli ultimi secondo quanto anticipato nei giorni scorsi dal ministro della Salute Schillaci di voler abolire il report quotidiano per lasciare spazio quello settimanale). Nello specifico sono 98 i nuovi casi accertati nel territorio provinciale che fanno salire a 9.287 i positivi che sono stati rilevati in tutto il mese di ottobre (con una media che sfiora i 300 giornalieri).

La mappa dei contagi

I 98 nuovi casi di oggi (un dato che come ogni lunedì scende in conseguenza del più basso numero di test che vengono processati e che è comunque il più basso di tutto il mese che si chiude oggi) sono stati registrati in 19 comuni del territorio e circa la metà di questi, 42, sono concentrati nella città di Latina. Altri 15 sono stati invece riscontrati nel comune di Aprilia, 7 in quello di Sabaudia e 6 a Sezze, 5 nei centri di Priverno e Terracina, 3 a Cisterna, 2 a Formia, San Felice Circeo e Sperlonga e uno infine nei comuni di Bassiano, Cori, Fondi, Minturno, Monte San Biagio, Roccagorga, Rocca Massima, Sermoneta e Sonnino.

Nessun decesso ed un solo ricovero

Nelle ultime 24, poi, nella provincia pontina un solo paziente positivo ha avuto necessità di ricovero in ospedale, mentre a sei è stata notificata la guarigione. Non c’è stato poi nessun decesso con il mese di ottobre che si conferma uno di quelli cui ci sono state meno vittime legate al Covid-19 (solo tre).