Coronavirus Latina, scende la curva: in provincia 420 nuovi casi in un giorno. Nessun decesso

Scende ancora il numero dei casi di coronavirus giornalieri nella provincia di Latina. La curva conferma la sua flessione già iniziata ieri, rispetto all’andamento degli ultimi giorni. Sono 420 i contagi riportati nel bollettino che la Asl ha diffuso oggi, venerdì 5 agosto, quasi un centinaio in meno ancora rispetto al dato delle scorse 24 ore.

La mappa dei contagi

Analizzando la mappa dei contagi di oggi, i nuovi positivi sono stati rilevati in quasi tutto il territorio provinciale con le sole eccezioni di Campodimele (per il terzo giorno consecutivo) e dell’isola di Ponza. Scende sotto il muro dei 100 il numero dei casi giornalieri accertati nella città capoluogo, Latina (sono 96), a cui si aggiungono i 43 di Aprilia e i 42 di Terracina. Altri due casi sono stati registrati poi a Bassiano e 3 a Castelforte, 25 a Cisterna 15 a Cori, 12 a Fondi, 23 a Formia, 7 a Gaeta e 9 ad Itri; altri 5 sono a Lenola, 4 sono a Maenza, 13 a Minturno, 5 a Monte San Biagio, 9 a Norma, 19 a Pontinia, 14 a Priverno, 3 a Prossedi, 2 rispettivamente a Roccagorga e Rocca Massima e uno a Roccasecca dei Volsci; altri 13 contagi sono poi a Sabaudia, 9 a San Felice Circeo, uno a Santi Cosma e Damiano, 15 a Sermoneta, 21 a Sezze, 3 a Sonnino, uno a Sperlonga e sull’isola di Ventotene e due infine a Spigno Saturnia.

Coronavirus Latina, nessun decesso

Per il secondo giorno consecutivo, fortunatamente, nel bollettino della Asl non sono riportati nuovi decessi, mentre nelle score 24 ore sono stati effettuati 4 ricoveri e a 149 persone positive è stata invece notificata la guarigione. Per quanto riguarda le vaccinazioni, infine, ieri ne sono state fatte 400 e sono state 352 le quarte dosi somministrate.