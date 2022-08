Coronavirus Latina: la curva giornaliera scende ancora: 365 casi in provincia. Nessun decesso

Si conferma in discesa la curva dei contagi a coronavirus nella provincia di Latina: per il quarto giorno consecutivo, infatti, il numero dei nuovi casi segna una flessione rispetto al precedente. Secondo il bollettino di oggi della Asl i nuovi positivi accertati nelle ultime 24 ore sono stati 365 (ieri erano stati 420) mentre i test effettuati sono stati in totale poco più di 2mila con un rapporto tra positivi e tamponi che sfiora il 18%.

La mappa dei contagi

I nuovi casi di oggi sono stati accertati in 31 dei 33 comuni della provincia; 80 sono quelli registrati nella città capoluogo dove il numero giornaliero si conferma, come ieri, sotto il muro dei 100. Altri 31 contagi sono poi stati rilevati ad Aprilia, 2 a Bassiano, 4 a Castelforte, 27 a Cisterna, 9 a Cori, 16 a Fondi, 24 a Formia, 6 a Gaeta e 4 ad Itri come a Maenza; altri 7 sono invece a Lenola, 10 a Minturno, 8 a Monte San Biagio, 3 a Norma come sull’isola di Ponza, 20 a Pontinia, 11 a Priverno, uno a Prossedi e Roccagorga, 5 a Rocca Massima e 2 a Roccasecca dei Volsci; altri 15 sono a Sabaudia, 3 a San Felice Circeo e a Semoneta, 2 a Santi Cosma e Damiano, Sonnino e Spigno Saturnia, 21 a Sezze, 4 a Sperlonga e 35 a Terracina.

Tre giorni senza decessi

Per il terzo giorno consecutivo, poi, nel bollettino della Asl non sono riportati nuovi decessi che restano due dall’inizio del mese nell’intera provincia pontina; nelle scorse 24 ore, però, 5 persone risultate positive al Covid-19 hanno avuto bisogno di ricovero in ospedale, mentre a 175 è stata notificata la guarigione.