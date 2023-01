Coronavirus Latina, un decesso e 199 casi in un giorno in provincia. La mappa dei contagi

Si mantiene stabile la curva giornaliera dei contagi da coronavirus in questi primi giorni del 2023 nella provincia di Latina, dove però sono stati già registrati quattro decessi legati al Covid-19, l'utiamo riportato nel bollettino diffuso oggi, venerdì 6 gennaio, dalla Asl. Bollettino con cui viene data notizia anche di altri 199 nuovi casi (ieri erano 236), accertati sulla base di 1.028 test totali che sono stati effettuati con un rapporto tra positivi e tamponi poco al di sotto del 20%.

La mappa dei contagi

I contagi nelle ultime 24 ore sono stati rilevati in in 22 dei 33 comuni della provincia: 67 sono concentrati a Latina città a cui si aggiungono i 26 di Aprilia, i 17 di Formia e Terracina e i 10 di Cisterna. Più bassi i dati che arrivano dal resto della provincia: sono 7, infatti, i nuovi casi nei centri di Gaeta, Sabaudia e Sezze; uno in meno a Pontinia; 4 a Cori, Minturno, San Felice Circeo, Sermoneta e Sonnino; 3 poi ancora a Itri, Lenola e Priverno; 2 a Roccagorga e uno nei comuni di Campodimele, Castelforte, Monte San Biagio e Ventotene.

Un altro decesso

Ma nel bollettino, come detto, è riportato anche un altro decesso che fa salire a quattro il totale dall’inizio dell’anno. Purtroppo non ce l’ha fatta un paziente di 85 anni originario di Minturno. Nelle ultime 24 ore, poi, è stato effettuato un ricovero in ospedale di una paziente positivo, mentre ad altri 13 è stata diagnosticata la guarigione. Infine nella giornata di ieri sono state effettuate 227 vaccinazioni, un dato in ripresa rispetto a quello degli ultimi giorni.