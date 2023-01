Coronavirus Latina, crollano i tamponi e diminuiscono anche i nuovi casi: sono 57 in provincia

Nel giorno dell’Epifania diminuiscono i test effettuati e di conseguenza scende anche il numero dei contagi da coronavirus che è stato registrato nella provincia di Latina. Sono infatti 57 i nuovi casi che sono riportati nel bollettino della Asl di oggi, sabato 7 gennaio (erano quasi 200 ieri e 236 due giorni fa); i tamponi, antigienici e rapidi, che sono stati effettuati sono invece in totale 259, facendo salire il rapporto tra positivi e tamponi al 22%.

La mappa dei contagi

Come si legge sempre nel report giornaliero dell’Azienda sanitaria locale, i contagi sono stati accertati solo in 12 comuni: nella città capoluogo, Latina, ne sono stati registrati 19; 7 sono invece quelli rilevati a Minturno; 6 a Priverno, 5 ad Aprilia, 4 a Sonnino; 3 nei centri di Castelforte, Pontinia, Sezze e Terracina; 2 a Formia e uno infine a Norma e Sermoneta.

Nessun decesso e nessun ricovero

Il bollettino non riporta oggi nuovi decessi, che restano 4 dall’inizio dell’anno e nelle ultime 24 ore non sono stati effettuati neanche nuovi ricoveri in ospedale per complicanze da Covid-19. Sono invece 7 le persone a cui è stata notificata la guarigione. Nella giornata dell’Epifania non sono state effettuate neanche vaccinazioni.