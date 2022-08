Coronavirus Latina, curva ancora in flessione: 141 nuovi casi. Cinque giorni senza decessi

Scende come ogni lunedì la curva dei contagi da coronavirus nella provincia di Latina, in conseguenza di un inferiore numero di tamponi che vengono processati nel weekend rispetto agli altri giorni della settimana. Nel bollettino che la Asl ha diffuso nella mattinata di oggi, 8 agosto, sono riprovati 141 nuovi casi, il dato più basso registrato nel primo giorno della settimana dalla metà di giugno ad oggi. Dall’inizio del mese sono stati accertati nel territorio pontino 3.313 nuovi positivi, con una media di 414 ogni giorno, la metà rispetto ai quasi mille di luglio.

La mappa dei contagi

I contagi riportati nel bollettino di oggi sono stati registrati in 21 comuni dell’intera provincia: 44 sono nella città capoluogo, Latina, 17 sono invece a Sezze, 15 ad Aprilia, 9 in entrambi i centri di Cisterna e Terracina, 7 a Fondi, 5 a Cori, Minturno e Priverno, 4 a Formia, 3 a Norma e Pontinia, 2 nei comuni di Itri, Monte San Biagio, Sabaudia, San Felice Circeo, Sermoneta e Sonnino, uno solo infine a Gaeta, Maenza e Spigno Saturnia.

Nessun decesso da conque giorni

La buona notizia, però, è ancora legata ai decessi: dopo l’aumento del numero nel mese di luglio, per il quinto giorno consecutivo non ne sono stati registrati di nuovi in provincia (sono due ad agosto); invece nelle ultime 24 ore un positivo ha avuto bisogno del ricovero ospedaliero e per altri 20 è stata notificata la guarigione. Per quanto riguarda le vaccinazioni, ne sono state fatte solo 14 nella giornata di ieri.