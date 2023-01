Coronavirus Latina, un decesso e 114 casi in un giorno in provincia. La mappa dei contagi

Come ogni lunedì, a fronte di un più basso numero di tamponi effettuati nel fine settimana scende anche quello dei casi nella provincia di Latina: sono stati solo 403 i test, tra antigienici e molecolari, effettuati infatti nelle scorse 24 ore attraverso cui son stati però intercettati 114 nuovi positivi che sono riportati anche nel bollettino diffuso dalla Asl oggi, 8 gennaio. Rispetto a ieri risale dunque al 28% il rapporto tra positivi e tamponi (era inferiore al 12%). I contagi dall’inizio del mese sono arrivati a 1.706 (con una media di meno di 200 ogni giorno), mentre a tenere alta l’attenzione è il numero dei decessi che in questo 2023 sono stati già 7.

La mappa dei contagi

Nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono stati accertati in due terzi della provincia, vale a dire in 22 diversi comuni, con il dato più alto però, che arriva però da Latina città dove ci sono stati 35 casi. Sono stati 11 quelli rilevati poi in altri due grandi centri del territorio, cioè Aprilia e Sezze, mentre altri 9 a Formia; a questi si aggiungono i 6 positivi di Minturno mentre sono 5 a Gaeta e Terracina; 4 a Sabaudia; 3 nei comuni di Cisterna, Cori, Pontinia, Priverno, Rocca Massima, Santi Cosma e Damiano e Sonnino; uno infine a Fondi, Itri, Norma, Roccagorga, Sermoneta, Sperlonga e Spigno Saturnia.

Un altro decesso

Nel bollettino di oggi è riportato anche un altro decesso, che fa salire a 7 il totale dall’inizio del mese; non ce l’ha fatta purtroppo un uomo di 81 anni residente nella città di Fondi. Nelle scorse 24 ore, infine, altri due pazienti positivi al Covid-19 hanno dovuto fare ricorso alle cure ospedaliere, mentre a 15 è stata notificata la guarigione.