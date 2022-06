Coronavirus Latina, meno di 200 casi giornalieri in provincia. Terzo giorno senza decessi

Si flette leggermente rispetto all’andamento degli ultimi giorni la curva dei contagi da coronavirus nella provincia di Latina: scende sotto la soglia dei 200, infatti, il numero dei nuovi casi riportati nel bollettino che nella mattinata di oggi, giovedì 9 giugno, è stato diffuso dalla Asl. Nello specifico sono 179 e fanno assalire a 1.628 il totale dall’inizio del mese in corso. I test in totale nelle ultime 24 ore sono stati 1.031 con un rapporto tra positivi e tamponi del 17,36%.

Coronavirus Latina: i contagi nele singole province

I nuovi positivi di oggi sono stati accertati in 26 dei 33 comuni della provincia: il dato più alto registrato a Latina città dove i casi sono stati 54; 19 sono invece quelli riscontati nel territorio di Aprilia, 13 a Cisterna, 12 a Formia, 9 a Terracina, 8 a Sezze, 7 a Cori e Priverno; 6 ancora sono a Fondi, Minturno, Pontinia e Sermoneta; 5 a Gaeta, 3 nei comuni di San Felice Circeo, Santi Cosma e Damiano e Sonnino, 2 a Castelforte e Sabaudia, uno infine nei territori di Lenola, Monte san Biagio, Norma, Roccagorga, Rocca Massima, Sperlonga, Spigno Saturnia e Ventotene.

Coronavirus Latina: tutti gli altri dati

Per il terzo giorno consecutivo nel bollettino non è riportato alcun decesso (uno solo ne è stato registrato i tutto il mese di giugno), mentre nelle scorse 24 ore sono state notificate 41 guarigioni dalla Asl ed un paziente positivo ha avuto bisogno di ricovero ospedaliero.

La campagna vaccinale

Infine, per quanto riguarda la campagna vaccinale, in tutta la provincia sono state somministrate 102 dosi (in aumento rispetto agli ultimi giorni); la metà sono quarte dosi e non è stata effettuata nessuna vaccinazione pediatrica.