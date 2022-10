Coronavirus Latina: più di 300 nuovi casi in provincia. Nessun decesso da oltre due settimane

Si mantiene sopra la soglia dei 300 il numero dei contagi giornalieri da coronaviurs che anche nella provincia di Latina ha fatto registrare un lieve rialzo della curva nelle ultime settimane. Un andamento a cui fortunatamente, però, non è corrisposto un aumento dei decessi. Guardando alle ultime 24 ore, nel bollettino della Asl di oggi sono riportati 311 nuovi casi che salgono a 2.806 in questi primi 9 giorni del mese di ottobre.

La mappa dei contagi

Dando un’occhiata alla distribuzione territoriale dei contagi, possiamo vedere che sono stati registrati praticamente nell’intera provincia con la sola eccezione dei comuni di Bassiano, Campodimele, Itri, Rocca Massima e Roccasecca dei Volsci. Nella città capoluogo, Latina, nelle ultime 24 ore sono stati accertati 67 nuovi positivi, mentre 39 ne sono stati rilevati a Fondi e uno in meno ad Aprilia; altri 16 sono invece a Terracina, 15 rispettivamente nei centri di Cisterna, Formia, Minturno e Sabaudia; 11 sono a Priverno e Sezze, 10 a Cori, 8 a Monte San Biagio, 7 a Maenza, 6 nei comuni Gaeta, Pontina e Roccagorga; altri 5 sono a Sermoneta e Sonnino, 4 a Lenola, 3 a Sperlonga, 2 a Santi Cosma e Damiano e uno infine a Castelforte, Norma, Prossedi, San Felice Circeo, Spigno Saturnia e nelle isole di Ponza e Ventotene.

Nessun decesso da oltre due settimane

Come detto, alla ripresa della curva dei contagi non ha fatto seguito una crescita del numero dei decessi legati al Covid-19 nella provincia di Latina: per il sedicesimo giorno consecutivo, infatti, non ne vengono riportati nel report quotidiano della Asl (era da oltre un anno che non si verificava una situazione del genere, da settembre 2021). Nelle scorse 24 ore, poi, c’è stato un solo ricovero di un paziente positivo, mentre ad altri 12 è stata notificata la guarigione. Per quanto riguarda le vaccinazioni, infine, sono state 506 quelle effettuate ieri: 469 sono quarte dosi, mentre la quinta dose è stata somministrata a due persone.