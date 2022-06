Coronavirus Latina, -9,3% di casi nella prima settimana di giugno. Due comuni senza contagi

Prosegue la sua fase discendente, anche se rallentata nell?ultima settimana, la curva dei contagi da coronavirus nella provincia di Latina. Il bollettino della Asl che analizza i dati registrati tra l?1 e il 7 giugno, riporta 1.213 casi in calo del 9,34% rispetto ai 1.338 della precedente rilevazione che faceva riferimento agli ultimi sette giorni di maggio (nei report precedenti la riduzione dei contagi su base settimanale era sempre stata di oltre il 20%).

Si mantengono bassi, poi, tutti gli altri dati. Nella prima settimana di giugno, infatti, è stato registrato un solo decesso (quello di una paziente che era residente a Mainturno) e sono stati 9 i nuovi ricoveri (la settimana precedente erano stati 6). Notificate poi dalla Asl 308 guarigioni totali.

Per quanto riguarda le vaccinazioni, nel periodo preso in considerazione sono state quasi la metà del precedente bollettino, in totale 417; come si vede dal diagramma in basso, la ggiro parte di quelle somministrate sono satte quarte dosi (250), mentre non è stata fatta nessuna vaccinazione pediatrica e 15 persone adulte hanno ricevuto la prima dose.

Analizziamo infine la situazione nei singoli comuni. Sono due i centri del territorio pontino in cui non sono stati registrati negli ultimi sette giorni nuovi casi, e sono - come la scorsa settimana - Campodimele e Roccasecca dei Volsci. Il dato più alto arriva come sempre dal capoluogo pontino, Latina, dove sono stati accertati 350 nuovi casi in calo comunque del 17,6% rispetto ai 425 della precedente rilevazione. Questa invece la situazione in alcuni dei comuni più grandi della provincia: ad Aprilia sono stati 137 i nuovi casi (una settimana fa erano 144), 84 a Cisterna (una settimana fa erano 59), 27 a Cori (una settimana fa erano 24), 79 a Formia (una settimana fa erano 96), 27 anche a Gaeta (una settimana fa erano 48) e 41 a Minturno (una settimana fa erano 33); altri 40 ne son stati rilevati a Sabaudia (una settimana fa erano 45), 56 a Sezze (una settimana fa erano 55) e 92 a Terracina (una settimana fa erano 67).