Coronavirus Latina, 8.428 casi in provincia in una settimana: curva in calo dopo mesi

Per la prima volta da oltre due mesi, ed in particolare dall’inizio del 2022 da quando la curva dei contagi da coronavirus ha iniziato a crescere in maniera repentina, assistiamo ad un calo del numero settimanale di casi in provincia. Questo uno dei dati più importanti che emergono dal bollettino settimanale che ha diffuso la Asl e che prende in considerazione il periodo compreso tra il 26 gennaio e il primo febbraio. Nello specifico le positività accertate praticamente in tutta la provincia sono state 8.128, a dispetto delle 9.152 della scorsa rilevazione (tra il 15 e il 25 gennaio), con un calo di oltre l’11%. Nella settimana presa in considerazione (come si vede dalla tabella in basso) solo lunedì 31 gennaio i casi sono però scesi sotto la soglia dei mille.

Discorso inverso va fatto invece per i decessi il cui numero è invece cresciuto rispetto agli altri bollettini: sono stati 16 quelli registrati nella settimana presa in considerazione, 14 nella scorsa e 10 in quella precedente ancora. Tra il 26 gennaio e il primo febbraio, poi, sono stati 48 i ricoveri effettuati (erano stati 55 la settimana precedente), mentre le guarigioni hanno superato quota 2mila.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, sono state quasi 36mila le dosi somministrate in tutta la settimana, di cui 33.216 agli adulti tra richiami, prime e seconde dosi; le vaccinazioni pediatriche, invece, sono state 2.575.

Anche nel corso della settimana appena trascorsa i contagi sono stati registrati in tutti e 33 i comuni della provincia e quasi tutti, però, hanno fatto registrare un calo rispetto alla scorsa settimana. Nel capoluogo sono stati 2.164 i casi totali con una riduzione di quasi il 3% rispetto alla precedente rilevazione (i casi erano 2.230); ad Aprilia nel periodo preso in considerazione i contagi sono stati 1.408 (la scorsa settimana erano stati 1.586), a Cisterna 358 (la scorsa settimana erano stati 413), a Fondi 448 (la scorsa settimana erano stati 517) e a Formia 415 (la scorsa settimana erano stati 504); ne sono poi stati accertati 368 a Sezze (la scorsa settimana erano stati 384) e 642 a Terracina (la scorsa settimana erano stati 745), solo per citare alcuni dei comuni più grandi in cui i numeri nell’ultimo bollettino erano comunque in calo (nella foto in basso tutti i dati).