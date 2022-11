Il Covid-19 rallenta ancora in provincia: meno casi nell’ultima settimana, anche tra gli studenti

Prosegue la sua fase discendente la curva dei contagi da coronavirus su base settimanale nel territorio provinciale di Latina. A raccontare la situazione l’ultimo report della Asl che prende in considerazione il periodo compreso tra il 26 ottobre e l’1 novembre quando il numero totale dei casi è sceso sotto la soglia dei 2mila. Nello specifico i positivi sono stati 1.870, in calo del 9,7% rispetto alla precedente rilevazione, confermando l’andamento iniziato nella seconda metà del mese scorso. Guardando il dato giornaliero (nella tabella in basso), la curva si mantiene stabile, senza picchi in alto o in basso ad eccezione del 31 ottobre (ma, lo ricordiamo, il lunedì il dato dei nuovi casi è sempre più basso in conseguenza del minor numero di test che vengono processati nel weekend).

Si mantengono stabili anche tutti gli altri valori, come quello dei decessi (uno solo nella settimana considerata, nessuno in quella precedente) e dei ricoveri che sono stati 12 nel periodo considerato (13 nella settimana precedente). In lieve calo, invece, le vaccinazioni che scendono sotto le 2mila settimanali (nello scorso bollettino erano 2.169); vale la pena sottolineare che nei giorni analizzati le somministrazioni di quinte dosi sono però raddoppiate.

Diamo adesso uno sguardo alla situazione nei singoli comuni. Con la sola eccezione dell’isola di Ventotene, nell’ultima settimana sono stati accertati nuovi casi in tutti i centri della provincia. Nella città capoluogo, Latina, i contagi sono stati più di 500, ma comunque in diminuzione dell’8,2% rispetto alla settimana precedente (nella tabella in basso i dati di tutti i comuni).

Infine la scuola; la curva è in calo anche per quanto riguarda i contagi tra gli studenti che nell’ultima settimana hanno fatto segnare un -31,9%. I positivi totali tra i ragazzi sono infatti 175 e dal grafico in basso si può vedere come tutte le curve, che rappresentano le varie fasce di età, siano in discesa. Il coronavirus risulta ancora più diffuso tra gli alunni di età inferiore ai 14 anni (sono 96 i contagi), mentre si dimezzano i positivi tra gli studenti di età compresa tra i 14 e i 18 anni (che sono 44). Il dato più basso, per concludere, è quello che riguarda i bambini della scuola dell’infanzia (35 casi).