Coronavirus, i contagi rallentano ancora: -40% in una settimana in provincia. Dimezzati i ricoveri

La curva dei contagi da coronavirus conferma la sua fase discendente: è il quadro che emerge dal bollettino settimanale della Asl che, rispetto a quello giornaliero, permette di fare un’analisi più ampia sull’andamento della diffusione del covid-19 nel territorio pontino in questa particolare fase che arriva a circa un mese dal picco che è stato registrato a metà luglio e mentre ci si avvicina all’autunno con la ripresa delle scuole (qui le nuove regole per il prossimo anno scolastico) e al rientro a pieno regime di tutte le attività lavorative dopo le ferie estive.

Secondo l’ultimo report dll’Azienda sanitaria locale, che fa riferimento ai giorni compresi tra il 10 e il 16 agosto, i casi registrati nell’intera provincia di Latina sono stati 1.629, in calo del 39,35% rispetto al precedente bollettino, che comunque aveva fatto registrare una diminuzione di quasi il 30% rispetto alla settimana prima. Guardando gli altri dati restano più o meno stabili i decessi che nel periodo considerato son stati 3 (la settimana precedente 2) mentre diminuisce il numero dei ricoveri che negli ultimi sette giorni sono stati 10, la metà rispetto alla scorsa rilevazione. Chiudono il quadro le 484 guarigioni che sono state notificate.

Per quanto riguarda le vaccinazioni, sono state fortemente in calo nell’ultima settimana: in tutto il territorio provinciale ne sono state effettuate 663, e per la maggior parte si è trattato di quarte dosi, 553 (una settimana fa le vaccinaizoni erano state più di 1.500).

Adesso diamo uno sguardo alla distribuzione territoriale dei nuovi casi che sono stati registrati in quasi tutti i comuni con la sola eccezione di Campodimele. Nella città capoluogo, Latina, i contagi accertati sono stati 474, in calo di quasi il 32% rispetto ad una settimana fa, come sono in calo i dati fatti registrare da quasi tutti i grandi centri del territorio (in basso i dati dell’ultima settimana in tutti e 33 i comuni della provincia).