Coronavirus Latina, in provincia altri 603 contagi. Nessun decesso e un ricovero in 24 ore

Sono 603 i casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore nella provincia di Latina; un dato che, come spesso accade tra la domenica e il lunedì in conseguenza di un numero minore di tamponi che vengono effettuati, è più basso rispetto agli altri giorni. Nel primo pomeriggio di oggi, domenica 10 aprile, la Asl ha diffuso il nuovo bollettino che aggiorna sulla situazione attuale nel territorio pontino. In questa prima parte del mese sono stati 7.528 le positività totali registrate, con una media di 752 ogni giorno (a marzo è stata di 762).

I contagi nei singoli comuni

I contagi di oggi sono stati accertati in 29 dei 33 comuni della provincia, con la sola eccezione di Bassiano, Campodimele, Norma e Rocca Massima. Un terzo sono concentrati nella città capoluogo, Latina, dove ne sono stati rilevati 203. Gli altri sono così distribuiti: 50 sono ad Aprilia, 3 a Castelforte, 55 a Cisterna, 12 a Cori, 16 a Fondi, 41 a Formia, 23 a Gaeta e 12 ad Itri; altri 8 sono a Lenola, 2 a Maenza, 9 a Minturno, 2 a Monte San Biagio e 27 a Pontinia, 2 sull’isola di Ponza, 17 a Priverno, 2 rispettivamente nei comuni di Prossedi e Roccagorga, uno a Roccasecca dei Volsci, 17 a Sabaudia, 12 a San Felice Circeo, 6 a Santi Cosma e Damiano, 16 a Sermoneta, 24 a Sezze, 7 a Sonnino, 5 a Sperlonga, uno a Spigno Saturnia, 27 a Terracina e uno infine sull’isola di Ventotene.

Nessun decesso ed un solo ricovero

Anche oggi, come ieri, nel bollettino della Asl non è riportato nessun decesso; sono 3 quelli registrati in tutta la provincia in questi primi 10 giorni del mese in corso, facendo registrare un deciso calo rispetto alle settimane precedenti. Nelle scorse 24 ore, poi, c’è stato un solo nuovo ricovero mentre sono state notificate dall’Azienda sanitaria locale 64 guarigioni.

La campagna vaccinale

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, sono state in totale 258 le dosi somministrate nella giornata di ieri di cui 222 a persone dei età superiore ai 12 anni, mentre 36 sono state le vaccinazioni pediatriche.