Coronavirus Latina, 257 nuovi casi in provincia. Aumentano i ricoveri nel fine settimana

Si dimezzano nelle ultime 24 ore i contagi da coronavirus in provincia di Latina, ma si registra un aumento del numero delle persone che hanno dovuto fare ricorso alle cure ospedaliere. Questo quanto emerge dall’analisi dell’ultimo bollettino della Asl, quello diffuso nella mattinata di oggi, domenica 11 dicembre. I nuovi casi che sono contenuti nel report sono 257 (ieri erano 456), che fanno salire a 3.762 i nuovi positivi dall’inizio del mese, con una media di 342 ogni giorno.

La mappa dei contagi

I contagi di cui dà notizia l’Azienda sanitaria locale sono stati accertati in 26 comuni della provincia. Nella città capoluogo, Latina, ne sono stati registrati 82, a cui si aggiungono i 32 di Terracina, i 26 di Aprilia, i 22 di Cisterna e i 15 di Sezze. Questi i dati più alti nel territorio pontino nelle ultime 24 ore. Sono poi stati rilevati 9 casi a Cori, 8 nei centri di Minturno, Sabaudia e Sermoneta; 7 a San Felice Circeo; 5 a Pontinia; 4 nei comuni di Fondi, Monte San Biagio e Norma; 3 a Bassiano, Itri e Sonnino; due nei comuni di Formia, Gaeta, Priverno, Prossedi e Roccagorga e uno infine a Campodimele, Lenola, Maenza e Spigno Saturnia.

Sette ricoveri nelle ultime 24 ore

Il dato che balza all’occhio nel bollettino di oggi è quello dei ricoveri: nelle ultime 24 ore, infatti, sono stati 7 i positivi che hanno dovuto fare ricorso alle cure degli ospedali, ben 12 in tutto il fine settimana (che si aggiungono ai 5 quelli certificati ieri); un dato importante se si pensa che i ricoveri in tutto il resto del mese sono stati 14. Sono state, poi, 17 le persone a cui è stata diagnosticata la guarigione, mentre il dato positivo arriva dai decessi: nel report della Asl di oggi, infatti, non ne viene riportati nessuno. Infine, le vaccinazioni che nella giornata di ieri sono state 307.