Coronavirus, in una settimana 4.036 contagi in provincia. Solo un comune senza nuovi casi

Scende ancora, e sono circa mille in meno, il numero dei contagi da coronavirus su base settimanale nella provincia di Latina. Ad analizzare la situazione offrendo un quadro più completo rispetto al dato giornaliero, è il bollettino della Asl che considera il periodo compreso tra il 13 e il 19 aprile. I contagi sono stati 4.036 ed è stato registrato un calo del 19,5% rispetto ai 5.014 della precedente rilevazione; un calo su cui pesa, però, la flessione della curva che c’è stata nel corso dei giorni delle festività pasquali. Come si vede dalla tabella in basso, infatti, i casi a ridosso del lungo ponte di Pasqua sono in netto calo rispetto all’andamento dei giorni precedenti.

Per quanto riguarda gli altri dati, si mantengono stabili i decessi che sono stati 4 come la precedente rilevazione (tra il 6 e il 12 aprile), mentre si registra un leggerissimo incremento nel numero dei ricoveri settimanali che sono stati 14 (nel precedente bollettino erano 11); infine sono state 935 le guarigioni notificate dalla Asl.

Anche la campagna vaccinale risente dei giorni di festa: in totale sono state 902 le dosi somministrate; si tratta prevalentemente di vaccinazioni alla popolazione adulta (sono solo due le pediatriche) trainate soprattutto dalle due dosi booster.

Andiamo ora ad analizzare la situazione più nel dettaglio. Nella settimana analizzata dalla Asl solo nel comune di Campodimele non è stato accertato nessun contagio; contagi che sono in calo in quasi tutti i centri della provincia. Nella città capoluogo, Latina, ne sono stati accertati 1.205, in calo del 17,2% rispetto ai 1.456 del precedente bollettino; vediamo la situazione poi nei comuni più grandi: ad Aprilia sono stati riscontrati 533 casi (la settimana precedente erano stati 603), a Cisterna 247 (la settimana precedente erano stati 320), a Fondi 109 (la settimana precedente erano stati 282), a Formia 244 (la settimana precedente erano323), a Gaeta 139 (la settimana precedente erano stati 122) e a Minturno 131 (la settimana precedente erano stati 166); ancora a Sabaudia ne sono stati rilevati 144 (la settimana precedente erano stati 205), a Sezze 193 (la settimana precedente erano stati 203) e a Terracina 228 (la settimana precedente erano stati 273). I quattro decessi sono stati registrati ad Aprilia, Cori, Latina e Terracina.