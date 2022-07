Coronavirus, i contagi rallentano: -13,92% in una settimana in provincia. Boom di quarte dosi

Per la prima volta dopo oltre un mese la curva dei contagi da coronavirus su base settimanale si inverte e inizia la sua fase discendente nella provincia di Latina. E’ questo quanto emerge dal bollettino settimanale della Asl che prende in considerazione i giorni tra il 13 e il 19 luglio. Secondo gli esperti il picco dei contagi è stato raggiunto e questi primi dati del report locale raccontano di un primo, seppur lieve, rallentamento della corsa del Covid-19 nel territorio pontino.

Facendo parlare i numeri, i nuovi casi hanno fatto registrare un calo del 13,92% con 7.683 positivi accertati nell’ultima settimana a fronte degli 8.926 della precedente rilevazione. Sono rimasti stabili, invece, i dati dei decessi che sono stati 5 nel periodo considerato (come 5 erano quelli riportati nello scorso bollettino) e dei nuovi ricoveri che sono stati 22 (erano stati 23 la settimana precedente).

Vale la pena soffermarsi, poi, sulle vaccinazioni che nell’ultima settimana hanno conosciuto un’impennata in conseguenza dell’avvio (dal 15 luglio) delle somministrazioni della quarta dose anche agli over 60 e a tutti i fragili di età superiore ai 12 anni. Le dosi inoculate in tutta la provincia nel periodo considerato sono state 4.745 con 4.300 quarte dosi (la settimana precedente le vaccinazioni erano state 836 con 575 secondo richiami).

Andando a vedere ora la mappa dei contagi, possiamo notare come questi siano stati registrati in tutti e 33 i comuni della provincia nell’ultima settimana. Molti dei grandi centri della provincia (ad eccezione ad esempio di Terracina) hanno fatto registrare anche loro un calo dei nuovi positivi. Tra questi la città capoluogo, Latina, dove c’è stato una riduzione del 18,5% dei casi (ne sono stati accertati 1.895). Altri dati che vale la pena evidenziare sono quelli che arrivano da Aprilia dove ci sono stati 844 casi (una settimana fa erano stati), a Cisterna sono stati invece 482 (una settimana fa erano stati 593), a Fondi 438 (una settimana fa erano stati 442), a Formia 451 (una settimana fa erano stati 533), a Gaeta 220 (una settimana fa erano stati 267) e a Minturno 255 (una settimana fa erano stati 309); a Priverno ne sono stati rilevati invece 199 (una settimana fa erano stati 245), a Sabaudia 294 (una settimana fa erano stati 342), a Sezze 345 (una settimana fa erano stati 550) e a Terracina 832 (una settimana fa erano stati 759).