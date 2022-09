Coronavirus: la curva torna a crescere nell’ultima settimana in provincia. Positivi 314 studenti

Dopo settimane in discesa, fa registrare una lieve ripresa la curva settimanale dei contagi da coronavirus nella provincia di Latina: è quanto emerge da consueto bollettino diffuso dalla Asl che prende in esame il periodo compreso tra il 14 e il 20 settembre e permette di fare u’analisi sulla situazione attuale in provincia di più ampio respiro rispetto al report quotidiano. Nei gironi considerati sono stati 1.246 i casi accertati in tutto il territorio pontino, facendo registrare un aumento di circa il 25% rispetto alla precedente rilevazione (quella dal 7 al 13 settembre quando i casi erano stati 996), un numero che tiene conto anche delle prime positività riscontrate nelle scuole a circa dieci giorni dal ritorno sui banchi (in basso tutti i dati).

Guardando gli altri dati, nella settimana considerata sono stati due i decessi (non ne era stato registrato nessuno nella precedente) e si dimezzano i ricoveri che sono stati solo tre. Quasi 400 le guarigioni notificate, che restano quindi sempre in numero più basso dei nuovi casi accertati. Per quanto riguarda, infine, le vaccinazioni sono state in totale 423, e per la maggior parte dei casi sono state somministrare quarte dosi (tutti i dati sono sintetizzati nella tabella in basso).

Andando ora ad analizzare la situazione nei singoli comuni, notiamo come un quarto dei contagi siano stati rilevati nel capoluogo pontino (311) in aumento del 7% rispetto ad una settimana fa. Da evidenziare anche la situazione di Aprilia dove negli ultimi sette giorni ci sono stati 140 positivi, 94 sono stati invece a Cisterna, 81 a Formia, 34 a Gaeta, 54 a Minturno, due in meno a Sabaudia, 58 a Sezze e 90 a Terracina, solo per citare alcuni dei grandi centri del territorio (tutti i dati sono nella tabella in basso).

L’ultimo bollettino settimanale della Asl ha offerto anche l’occasione per vedere che impatto ha avuto la diffusione del Covid-19 in questi primi 10 giorni di scuola dopo la riapertura dei cancelli (nella maggior parte degli istituti) di lunedì 12 settembre che ha sancuto la fine delle vacanze estive. Secondo il report (come si vede dallo schema in basso) sono 314 gli alunni positivi in totale; per la maggior parte (133) stiamo parlando di ragazzi di età superiore ai 14 anni, mentre sono contagiri anche 104 bambini che frequentano la scuola dell’infanzia e 77 studenti tra i 14 e i 18 anni.