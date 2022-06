Coronavirus, +59% di casi nell’ultima settimana in provincia: 2.632 in totale. Ma nessun decesso

Si conferma in crescita la curva dei contagi da coronavirus su base settimanale nella provincia di Latina: a confermarlo i dati del bollettino diffuso dalla Asl e che prende in considerazione i giorni tra il 15 e il 21 giugno. I casi che sono stati accertati sono 2.632 con un aumento del 58,8% rispetto ai 1.657 positivi della precedente rilevazione (nella settimana tra l’1 e il 7 giugno erano stati 1.213). Come spiegano gli esperti si tratta di una nuova ondata in cui la crescita dei casi è determinata sorpattutto dalla diffusione della sottovariante Omicron 5 e il picco è atteso per la fine di luglio.

Ma in questa fase del mese di giugno, però, alla crescita della curva non corrisponde un aumento dei decessi e dei ricoveri: questo è quello che si evince analizzando sempre il bollettino della Asl: nel periodo compreso, infatti, non ci sono stati decessi e i nuovi ricoveri sono stati solo tre (a fronte dei 14 della settimana precedente). Sono state invece 342 le guarigioni notificate dall’Azienda sanitaria locale.

Hanno fatto registrare una riduzione, poi, le vaccinazioni che negli ultimi sette giorni sono state 486: 224 sono state le quarte dosi, mentre 17 persone nella provincia di Latina per la prima volta si sono vaccinate.

Guardiamo adesso la mappa dei contagi dell’ultima settimana nella provincia pontina. I casi sono stati accertati in tutti e 33 i comuni con la maggior parte dei grandi centri del territorio che hanno fatto registrare una lieve crescita. Nella città capoluogo, Latina, ne sono stati accertati 790 con un aumento del 65% rispetto ai 477 della precedente rilevazione. Ad Aprilia i contagi invece sono 263 (una settimana fa 198), a Cisterna 188 (una settimana fa 127), a Fondi 88 (una settimana fa 39), a Formia 156 (una settimana fa 119), a Gaeta 60 (una settimana fa 41) e a Minturno 88 (una settimana fa 51); a Sabaudia poi negli ultimi sette giorni ci sono stati 88 nuovi positivi (una settimana fa 49), a Sezze 84 (una settimana fa 68) e a Terracina 174 (una settimana fa 127).