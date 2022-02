Coronavirus, i contagi rallentano in provincia: -27% in una settimana. Solo un comune senza nuovi casi

Si conferma il trend in discesa della curva dei contagi nella provincia di Latina: a dirlo è l’ultimo bollettino settimana che è stato diffuso dalla Asl che prende in considerazione il periodo compreso tra il 9 e il 15 febbraio e che permette un’analisi di più ampio respiro rispetto al report giornaliero. I casi di coronavirus sono stati in totale 5.396 con un calo del 27,4% rispetto ai 7.433 della precedente rilevazione (quella tra il 2 e l’8 febbraio) che avevano già fatto segnare una riduzione se confrontati con gli 8.128 dei gironi a cavallo tra i mesi di gennaio e di febbraio.

Come si vede dalla tabella in basso, il dato giornaliero è sempre stato sotto la soglia delle mille positività, ad eccezione del 15 febbraio quando sono state 1.033.

E se i contagi rallentano la loro corsa, questa settimana, come la scorsa, si registrano 15 decessi mentre i ricoveri, seppur alti, fanno segnare una lieve flessione: nel bollettino nel sono riportati 37 mentre nel precedente erano stati 46. Quasi 2mila sono state invece le guarigioni negli ultimi sette giorni.

Per quanto riguarda infine le vaccinazioni sono state 13.121 nell’ultima settimana, in calo rispetto alle oltre 17mila della precedente; sono state 11.399 le dosi somministrate alla popolazione adulta (tra prime e seconde dosi e i richiami), 1.740 invece le vaccinazioni pediatriche (tra prime e seconde dosi).

I contagi di questa settimana sono stati registrati in 32 dei 33 comuni della provincia, con l’unica eccezione di Campodiemele. Sul conteggio totale pesa il dato della città capoluogo, latina, dove sono concentrati 1.246 dei casi; un dato certo elevato ma che fa segnare un calo del 24,7% rispetto ai 1.655 della scorsa rilevazione. Ad Aprilia - altro centro della provincia che nelle scorse settimane ha fatto registrare numeri elevati - nell’ultima settimana i casi sono scesi sotto la soglia dei mille e sono stati 786 (la settimana precedente erano 1.065), a Cisterna ne sono stati accertati 226 (la settimana precedente erano 1.322), a Cori 107 (la settimana precedente erano 120), a Fondi 349 (la settimana precedente erano 321), a Formia 353 (la settimana precedente erano 300) e a Gaeta 146 (la settimana precedente erano 145); in calo i dati a Minturno dove i casi sono stati 177 (la settimana precedente erano 216), a così come a Sabaudia con 189 positività (la settimana precedente erano 247), a Sezze con 245 (la settimana precedente erano 343) e a Terracina con 517 (la settimana precedente erano 528).