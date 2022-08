Coronavirus, dopo una fase discendente i casi tornano a salire: +9% su base settimanale

Dopo molte settimane di curva in discesa, su base settimanale i dati tornano lievemente a salire ma è ancora presto per capire se si tratta di una reale inversione di tendenza. Nelle scorse settimane i valori settimanali relativi ai contagi Covid in provincia di Latina erano inferiori del 30% rispetto alle rilevazioni precedenti, questa volta invece nell'arco degli ultimi sette giorni aumentano del 9%.

Secondo i dati resi noti dalla Asl, nel periodo compreso tra mercoledì 17 e martedì 23 agosto le positività accertate fra i residenti dei comuni pontini sono state 1.776 rispetto alle 1.629 rilevate nel periodo precedente compreso tra il 10 e il 16 agosto. Per quanto riguarda gli altri numeri invece, resta invariato rispetto alla settimana scorsa il numero dei ricoveri che ammonta a 10. Ad aumentare sono stati invece i decessi, passati da 3 a 5 ma anche le guarigioni dal virus, che sono state 645 in una settimana contro le precedenti 484. Infine le vaccinazioni, ormai in diminuzione rispetto alla prima fase di apertura delle quarte dosi e passate da 633 a a 481 somministrazioni.

Analizzando poi la mappa del contagio e la distribuzione dei casi, sempre nel periodo compreso tra il 17 e il 23 agosto, i positivi risultano lievemente in aumento nella città di Latina, che passa da 474 a 497 contagi.