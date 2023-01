Coronavirus Latina: rallenta la corsa dei contagi in provincia. Cento positivi tra gli studenti

Rallenta ancora la corsa dei contagi da coronavirus nella provincia di Latina: a raccontarlo è l’ultimo bollettino su base settimanale che è stato diffuso dalla Asl. Dopo mesi la curva scende sotto i mille casi in sette giorni: nel periodo considerato, quello compreso tra l’11 e il 17 gennaio, sono stati infatti 938 i nuovi positivi, in calo del 23,3% rispetto alla precedente rilevazione, e come si può vedere dalla tabella in basso, solo in caso il numero è stato superiore ai 200 quotidiani.

Per quanto riguarda gli altri dati, in flessione anche quello dei decessi che nell’ultima settimana sono stati due (a fronte dei 6 della precedente rilevazione), ma sono aumentati i ricoveri: sono state infatti 14 le persone che, positive al Covid-19, hanno avuto bisogno di fare ricorso alle cure ospedaliere (a fronte delle 10 del report precedente). Sono poi aumentate le vaccinazioni - un dato in controtendenza rispetto agli ultimi mesi - che negli ultimi sette giorni hanno sfiorato quota 700 (erano state poco più di 400 nella settimana precedente).

Entrando nello specifico e analizzando come sono distribuiti i contagi nell’intero territorio provinciale, vediamo che si passa dal solo caso di Bassiano, Campodimele, Rocca Massima, Roccasecca dei Volsci e Ventotene, ai 260 della città capoluogo, Latina, che comunque fa segnare un -34% rispetto al bollettino scorso. Nella tabella in basso sono comunque riportati i dati per ogni singolo comune.

Infine le scuole. Dopo settimane in flessione la curva fa registrare una lieve ripresa, comprensibile se consideriamo anche il rientro sui banchi dopo le festività natalizie. Sono 100 gli studenti positivi allo stato attuale, con una maggiore concentrazione di casi (come si può vedere dalla tabella in basso) tra gli studenti più grandi, quelli di età tra i 14 e i 18 anni.