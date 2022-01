Coronavirus, i dati della settimana: 9.152 nuovi contagi, 14 decessi e 55 ricoveri

Oltre 9mila contagi sul territorio pontino nell'arco di soli sette giorni. La curva del covid dunque continua a crescere ma in percentuale minore rispetto alle settimane precedenti. Secondo l'ultima rilevazione dell'azienda sanitaria, relativa al periodo compreso tra il 19 e il 25 gennaio, i casi accertati fra i residenti dei comuni della provincia sono stati 9.152 contro gli 8.428 registrati nella settimana tra il 12 e il 18 gennaio e contro i 7.207 del periodo ancora precedente. Una crescita insomma "rallentata" rispetto ai dati di fine dicembre e di inizio gennaio, ma che ha comunque fatto registrare alcuni picchi importanti, come i 1877 contagi del 25 gennaio o i 1.561 di sabato 22 gennaio. Il mese di gennaio, ormai quasi concluso, è quello che segnerà il record assoluto di contagi in oltre due anni di pandemia.

Ad aumentare sensibilmente sono stati però i decessi, passati da 10 a 14 nell'arco degli ultimi sette giorni. Cinque vittime sono state registrate nel solo comune di Latina, altre tre nel comune di Aprilia, due nella città di Sabaudia e una rispettivamente a Priverno, Roccagorga, Sezze e Terracina.

Crescono parallelamente anche i ricoveri ospedalieri, che nel periodo preso in considerazione dalla Asl (19-25 gennaio) sono stati ben 55 rispetto ai 42 della settimana prima. Più che raddoppiate invece le nuove guarigioni: da 763 a 1,838, mentre le vaccinazioni hanno subito una flessione, per un totale di 39.820 somministrazioni rispetto alle oltre 45.500 effettuate tra il 12 e il 18 gennaio.

Nel dettaglio dei singoli comuni, aumentano, ma in modo meno consistente, i contagi nel comune di Latina, passati nell'arco di sette giorni da2.169 a 2.230, mentre si registra una crescita di positivi più importante soprattutto nel comune di Aprilia, dove si sono contati 1.586 casi rispetto ai 1.194 della rilevazione precedente. La diffusione del virus, a ben guardare, ormai non risparmia nessun comune della provincia e finisce per travolgere anche i territori più piccoli come dimostrano i dati relativi per esempio all'isola di Ponza (45 contagi che si sommano ai 35 della settimana prima), Priverno (229), San Felice Circeo (175).