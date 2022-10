Coronavirus, curva ancora in calo nell’ultima settimana. Aumentano gli studenti positivi

Iniziata la scorsa settimana, anche in questo ultimo scorcio del mese di ottobre si conferma la discesa della curva dei contagi da coronavirus nella provincia di Latina. A confermarlo sono i dati contenuti nell’ultimo report della Asl che prende in considerazione i giorni tra il 19 e il 25 ottobre. Una fase discendente che, seppur lieve, era emersa già dal bollettino della scorsa settimana e che, come raccontano i numeri, è stata registrata anche in quest’ultima settimana.

E facendo parlare proprio i numeri, i casi accertati nel periodo analizzato nel territorio pontino sono stati 2.073, con un calo del 6%. Analizzando l’andamento giornaliero (come si piò vedere dalla tabella in basso) è pressoché stabile con l’unica eccezione di martedì 25 ottobre con l’impennata di 437 casi (come, va detto, avviene tutti i martedì quando il numero cresce in corrispondenza di un dato più alto anche di test che vengono processati). Per quanto riguarda gli altri dati, anche nella settimana considerata non ci sono stati decessi, e questa è la nota davvero positiva (in tutto il mese di ottobre sono stati tre), e i ricoveri hanno fatto registrare una lieve flessione (13 questa settimana mentre la precedente erano stati 15). Poco più di 2mila, infine, sono state le vaccinazioni in tutto il territorio provinciale: per la maggior parte si parla di quarte dosi anche se sono iniziate anche le somministrazioni delle quinte dosi (qui tutte le informazioni).

Per quanto riguarda la mappa dei contagi, dalla tabella in basso possiamo vedere che sono stati rilevati praticamente nell’intera provincia con la sola eccezione di Roccasecca dei Volsci e dell’isola di Ventotene. A Latina città sono stati 581 con una lieve flessione del 3,5% circa rispetto alla settimana precedente.

Capitolo a parte quello delle scuole, dove invece la tendenza è diversa e dopo settimane si registra un aumento dei casi. I postitivi sono infatti 257 a fronte die 188 della scorsa rilevazione, con una crescita del 36%. Come emerge dal grafico in basso la curva è in ripresa in tutte le fasce considerate: quella di alunni al di sotto dei 14 anni fa registrare il più alto dato di positivi (130) e anche la più alta crescita su base settimanale; tra gli studenti di età compresa tra i 14 e i 18 anni i casi sono invece 80, e 47 tra i bambini della scuola dell’infanzia.