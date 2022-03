Coronavirus Latina: meno decessi e ricoveri nell’ultima settimana. Anche i contagi in calo

Cala ancora, ma rallenta la sua discesa, la curva dei contagi da coronavirus settimanale nella provincia di Latina: questo quanto emerge analizzando il bollettino che ha diffuso la Asl e che prende in considerazione il periodo compreso tra il 2 e l’8 marzo. I casi riportati sono 3.124, in diminuzione del 5,8% rispetto ai 3.318 dell’ultima rilevazione; una variazione percentuale che scende progressivamente se si pensa che la scorsa settimana (dal 23 febbraio al 1° marzo) i contagi erano in calo del 18% rispetto alla precedente (dal 16 al 22 febbraio) che invece aveva fatto registrare una riduzione del 25% in confronto ai sette giorni prima.

Da sottolineare, però, che sono ancora in diminuzione i numeri dei decessi e dei ricoveri: i morti nel periodo analizzato sono stati 6 (la settimana precedente erano stati 10), mentre sono state 13 le persone che hanno necessitato di ospedalizzazione (la settimana precedente erano state 23). Negli ultimi sette giorni, poi, le guarigioni notificate dalla Asl sono state 1.424.

Scende ancora, poi, il numero delle vaccinazioni effettuate, che sono state 4.032 nella settimana analizzata, mentre la scorsa erano state 6.526: nello specifico sono state 3.551 le dosi somministrate alla popolazione adulta over 12, mentre sono state 481 le vaccinazioni pediatriche.

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, sono 702 i casi che sono stati registrati nell’ultima settimana nella città capoluogo, Latina, con una diminuzione di oltre il 9% rispetto ai 773 della settimana precedente. Soffermandosi sui grandi centri della provincia sono 384 i contagi ad Aprilia (la settimana scorsa erano stati 512), 124 a Cisterna (la settimana scorsa erano stati 134), 188 a Fondi (la settimana scorsa erano stati 182), 274 a Formia (la settimana scorsa erano stati 236)e 81 a Gaeta (la settimana scorsa erano stati 71); ancora sono 122 a Minturno (la settimana scorsa erano stati 129), 115 a Sabaudia (la settimana scorsa erano stati 95), 133 a Sezze (la settimana scorsa erano stati 126) e 270 a Terracina (la settimana scorsa erano stati 216). In tutti i comuni della provincia questa settimana sono stati accertati nuovi positivi.