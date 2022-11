Coronavirus, curva in ripresa in una settimana. Impennata nelle scuole: 285 studenti positivi

Dopo settimane è lievemente in crescita la curva dei contagi da coronavirus in provincia: è quanto emerge dal bollettino della Asl che prende in considerazione il periodo compreso tra il 2 e l’8 novembre, con il totale dei casi che torna nuovamente sopra la soglia dei 2mila. Entrando nello specifico, i nuovi positivi accertati nel territorio pontino nell'ultima settimana sono stati 2.019, in crescita del 7,9% rispetto ai 1.870 della scorsa (nella tabella in basso il particolare dei contagi giornalieri).

Ma alla ripresa della curva negli ultimi sette giorni non corrisponde, fortunatamente, un aumento anche degli altri dati: nel periodo considerato sono stati 10 i ricoverati, mentre nella precedente settimana erano state 12 le persone positive al Covid-19 che avevano dovuto fare ricorso alle cure ospedaliere. Un solo decesso, poi, è riportato nel bollettino (come era accaduto anche nel precedente). Fa registrare un calo, però, il numero delle vaccinazioni effettuate tra il 2 e l’8 novembre quando sono state somministrate poco più di 1.400 dosi (una settimana fa erano state più di 1.800).

Passiamo ora a considerare la situazione nei singoli comuni. I dati più alti arrivano inevitabilmente dai grandi centri del territorio a partire dalla città capoluogo, Latina, in cui si concentra circa un quarto dei casi totali accertati nella settimana, 550 (nella tabella in basso tutti i dati). Da sottolineare che nel periodo considerato l’unico comune in cui non sono stati registrati nuovi contagi è stato quello di Campodimele.

Capitolo a parte, infine, quello della scuola: la curva è stata altalenante nelle scorse settimane, e nell'ultima ha conosciuto una nuova impennata, come si vede dal grafico in basso. In totale gli studenti positivi sono 285, con un +62,8% rispetto ad una settimana fa. Sono più che raddoppiati i contagiati tra i ragazzi di età compresa tra i 14 e i 18 anni (sono 103), anche se il coronavoris corre più velocemente tra gli alunni di età inferiore di 14 anni (sono 135 i positivi). Sale, ma più lentamente, la curva anche nella fascia dei più piccoli con 47 casi tra i bambini che frequentano la scuola dell’infanzia.