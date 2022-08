Coronavirus Latina, i contagi rallentano ancora: -27,48% dei casi nell’ultima settimana

Si mantiene in discesa l'andamento della curva dei contagi da coronavirus settimanale nella provincia di Latina: i dati fatti registrare tra il 27 luglio e il 2 agosto confermano, infatti, lo stesso trend registrato dalla seconda metà del mese di luglio anche nel territorio pontino, come in tutto il resto del Paese. Facendo parlare i numeri, nell’ultimo bollettino che ha diffuso la Asl sono riportati 3.828 casi totali, con un calo del 27,48% rispetto ai 5.279 della settimana precedente.

Dando uno sguardo agli altri dati, c’è stato un leggero aumento dei decessi che nel periodo considerato sono stati 6 (3 nel precedente), mentre sono stabili, e sono 24, i ricoveri effettuati nei sette giorni analizzati. Completano il quadro le guarigioni che sono state 1.131.

Per quanto riguarda invece le vaccinazioni, sono in leggera flessione nei numeri rispetto alla settimana scorsa: le totali effettuate sono state 2.529, un dato che come sempre è trainato dalle quarte dosi, 2.188 quelle somministrate nel periodo considerato nell'intero territorio pontino.

Guardando ora la distribuzione dei contagi, possiamo vedere che dal 27 luglio al 2 agosto sono stati registrati praticamente nell’intera provincia. Il dato più alto come sempre è quello nella città capoluogo, Latina, dove sono stati accertati 1.112 casi, in calo comunque del 24% rispetto alla settimana precedente. I dati di tutti i comuni sono riportati nella tabella in basso.