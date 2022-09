Coronaviurs Latina, contagi ancora in crescita nell’ultima settimana. Positivi 343 studenti

Per la seconda settimana consecutiva la curva dei contagi da coronavirus fa registrare una crescita: è aumentato del 33,7% il numero dei casi accertati nell’intero territorio della provincia di Latina nei giorni compresi tra il 21 e il 27 settembre. Pressoché stabili, invece, tutti gli altri valori. E’ quanto emerge dall’ultimo bollettino settimanale della Asl che restituisce un quadro più completo e un’analisi più completa rispetto a quella che può essere fatta considerando il report quotidiano in cui il dato dei casi è spesso influenzato anche dal numero dei test che vengono effettuati.

I contagi accertati nel territorio pontino nel periodo considerato sono stati 1.667, a fronte dei 1.246 della settimana precedente con punte anche di 387 positivi in 24 ore come accaduto proprio lo scorso martedì 27 marzo (in basso tutti i dati). Stabili, come detto, tutti gli altri valori che fanno comunque registrare una discesa rispetto ai mesi precedenti: nella settimana considerata, infatti, è stato registrato un solo decesso (2 in quella precedente), mentre tre pazienti contagiati dal Covid-19 hanno avuto bisogno di ospedalizzazione (come la scorsa settimana); a quasi 400 positivi, invece, è stata notificata la guarigione.

Guardando nello specifico i dati dei singoli comuni (riassunti nella tabella in basso), notiamo che circa un quarto dei contagi registrati nel periodo analizzato in provincia è concentrato a Latina città dove sono stati accertati 410 nuovi casi (in crescita di quasi il 32% rispetto ad una settimana fa). Da segnalare poi i numeri di Aprilia con 162 nuovi positivi, di Cisterna con 147, di Formia con 133 e di Terracina con 123. L’isola di Ponza è la sola in tutta la provincia a non aver avuto nuovi contagi negli ultimi sette giorni; uno solo invece ce n'è stato a Campodimele, Rocca Massima e sull'altra isola pontina, quella di Ventotene.

Capitolo a parte quello della scuola con 343 studenti contagiati, quasi una trentina in più rispetto alla precedente rilevazione (che considerava i giorni tra il 14 e il 20 settembre) e a poco più di due settimane dal ritorno in classe dopo le vacanze estive. La maggior parte dei positivi sono concentrati nella fascia di alunni di età inferiore ai 14 anni, quelli vale a dire che frequentano le scuole elementari e medie (sono 172 ed erano 133 nel precedente bollettino). Si registrano, invece, 88 casi tra i studenti di età compresa tra i 14 e i 18 anni (erano 77 nel precedente bollettino) e 83 tra i bambini della scuola dell’infanzia (erano 104 nel precedente bollettino). Come si può vedere dal grafico in basso, la sola curva che decresce è quella che rappresenta l'andamneto dei casi tra i bambini più piccoli.