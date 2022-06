Coronavirus, i contagi corrono ancora in provincia: in crescita del 68% nell’ultima settimana

Si conferma in crescita anche questa settimana la curva dei contagi da coronavirus nella provincia di Latina: nel periodo compreso tra il 22 e il 28 giugno il numero totale dei casi ha fatto, infatti, segnare un +68,23% rispetto alla precedente rilevazione (dal 15 al 2 giugno). E’ il quadro che emerge dal bollettino diffuso dalla Asl che permette di fare un’analisi di più ampio respiro rispetto ai dati che vengono forniti ogni giorno con il report quotidiano. I casi nell’ultima settimana nella provincia di Latina sono stati 4.428 (nella precedente erano stati 2.632) accertati in tutti e 33 i comuni (come si vede nella tabella in fondo al pezzo); pesano sul bilancio totale i quasi 1.200 positivi riportati nel bollettino di martedì 28 giugno.

Nell’arco temporale considerato, poi c’è stato un solo decesso (sono tre in totale in tutto il mese di giugno nel territorio pontino), mentre è in salita il numero dei nuovi ricoveri che sono stati 12 a fronte dei 3 della settimana precedente. Le guarigioni notificate dalla Asl, infine, sono state 399.

Per quanto riguarda le vaccinazioni, sono state in totale 575, con una lieve crescita rispetto al precedente bollettino; le quarte dosi somministrate sono state 362, ci sono poi 22 persone che sono state vaccinate per la prima volta.

Vediamo ora la mappa dei contagi in provincia. Fa registrare una crescita del 54,43% il numero dei contagi accertati nella città capoluogo, Latina, dove i casi sono stati 1.220 a fronte dei 790 della precedente rilevazione. In aumento i dati anche in quasi tutti i grandi centri della provincia; ad Aprilia sono stati riscontrati 625 positivi (una settimana fa 263), a Cisterna 275 (una settimana fa 188), a Fondi 196 (una settimana fa 88), a Formia 263 (una settimana fa 156), a Gaeta 122 (una settimana fa 60) e a Minturno 149 (una settimana fa 88); a Sabaudia ci sono stati 129 casi (una settimana fa 88), a Sezze 158 (una settimana fa 84) e a Terracina 256 (una settimana fa 174). Nella tabella in basso sono riportati i numeri fatti registrare da tutti i comuni del territorio pontino.