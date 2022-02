Coronavirus, casi ancora in calo in provincia. Anche meno ricoveri e meno decessi in una settimana

Diminuiscono i contagi, i decessi e anche i ricoveri: questo il quadro dell’ultima settimana nella provincia di Latina come emerge dal bollettino della Asl che prende in considerazione i giorni tra il 16 e il 22 febbraio. Un quadro quello settimanale che permette di fare un’analisi più completa rispetto al bilancio giornaliero e che conferma l’andamento in calo della curva dei casi di coronavirus che nei giorni in analisi sono stati 4.041, con un calo del 25% rispetto ai 5.396 della scorsa rilevazione della Asl (dal 9 al 15 febbraio), già in discesa rispetto ai 7.433 della prima settimana del mese.

Come si vede dalla tabella in basso, in nessuno dei giorni considerati i contagi hanno superato la soglia dei mille.

Così come i casi, scende, anche se di poco, il numero dei decessi che sono stati 14 nell’ultima settimana (la precedente erano stati 15), così come anche quello dei nuovi ricoveri che nel periodo analizzato sono stati 31 (la settimana scorsa 37). Infine le guarigioni sono state 2.140.

Ma sono state in calo in questa settimana anche le vaccinazioni, in totale 7.779 (la scorsa settimana erano state circa 13mila): nello specifico 6.605 sono state le dosi somministrate alla popolazione adulta over 12, mentre 1.174 sono state le vaccinazioni pediatriche.

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, per la prima volta dopo settimane a Latina città sono state accertate meno di mille nuove positività; le 851 di questi ultimi sette giorni hanno fatto registrare un calo del 31% rispetto alle 1.246 della scorsa rilevazione della Asl. In calo anche i contagi giornalieri ad Aprilia dove sono stati 598 (la scorsa settimana erano stati 786) e negli altri grandi centri della provincia: a Cisterna i casi sono stati 202 (la scorsa settimana erano stati), a Fondi 210 (la scorsa settimana erano stati), a Formia 214 (la scorsa settimana erano stati) e a Gaeta 95 (la scorsa settimana erano stati); ancora a Minturno sono stati 138 (la scorsa settimana erano stati), a Sabaudia 139 (la scorsa settimana erano stati), a Sezze 168 (la scorsa settimana erano stati) e a Terracina 385 (la scorsa settimana erano stati).