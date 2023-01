Coronavirus Latina, meno di 100 casi in un giorno in provincia: curva in calo a gennaio

Per il terzo giorno consecutivo il numero dei nuovi casi di coronavirus non supera i 100 ed è ormai stabile sotto i 200 da più di dieci giorni. Questo il quadro attuale nella provincia di Latina che conferma l’andamento discendente della curva dall’inizio di questo nuovo anno. Il bollettino che la Asl ha diffuso oggi, domenica 22 gennai, riporta infatti 79 nuovi positivi, in linea con i dati degli ultimi tre giorni. In totale a gennaio sono stati 3.323 i contagi, con una media di 151 ogni giorno (la metà rispetto al mese di dicembre).

La mappa dei contagi

I nuovi casi riportati nel bollettino sono stati accertati in 18 dei 33 comuni della provincia: 31 sono a Latina città, mentre sono decisamente più bassi i dati registrati negli altri centri del territorio. Ci sono infatti, 7 contagi in più a Cisterna; 6 ad Aprilia e Minturno; 5 a Terracina; 4 nei comuni di Fondi e Sezze; 3 a Gaeta e Sabaudia; 2 a Cori, e uno nei centri di Bassiano, Lenola, Monte San Biagio, Priverno, San Felice Circeo, Santi Cosma e Damiano, Sermoneta e Spigno Saturnia.

Nessun decesso e un nuovo ricovero

Nel bollettino, fortunatamente, non viene riportato nessun nuovo decesso (che restano 11 dall’inizio del mese), mentre nelle scorse 24 ore uno degli attuali positivi in provincia ha avuto bisogno di cure ospedaliere, a 4 è stata notificata la guarigione. Nella giornata di ieri, infine, sono state effettuate solo 94 vaccinazioni.