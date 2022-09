Coronavirus, la curva settimanale torna in calo: 1.319 casi in sette giorni

Il mese di agosto si è chiuso registrando complessivamente 8.766 nuovi casi di Covid, rispetto agli oltre 29mila di luglio. Sono state invece 14 le vittime del virus rispetto alle 21 del mese precedente mentre i decessi totali raggiungono la cifra di 905 dall’inizio della pandemia.

La rilevazione della scorsa settimana (nel periodo compreso tra il 17 e il 23 agosto) aveva segnalato un +9% di contagi, per la precisione 1.776 in sette giorni. Nell'ultima rilevazione della Asl, che prende in considerazione il periodo tra il 24 e il 30 agosto, i contagi sono tornati invece a scendere, arrivando a quota 1.319, con l'unico picco di 278 casi di martedì 30. Nell’arco temporale preso in esame dalla Asl pontina sono stati poi 9 i pazienti Covid che hanno avuto necessità del ricovero ospedaliero mentre i decessi passano da cinque della settimana precedente a tre. Le notifiche di guarigione sono state in totale 266, quasi la metà della settimana prima; infine si contano 555 vaccinazioni, la gran parte delle quali quarte dosi somministrate agli over 60 e ai pazienti fragili.

Per quanto riguarda la mappa del contagio, il calo riguarda tutti i comuni della provincia.Latina in particolare passa in una settimana da poco meno di 500 casi a 328. Aprilia registra invece 128 contagi e Terracina 138. Solo Campodimele resta a zero contagi.