Coronavirus, casi giù del 38% in una settimana in provincia. Sono meno anche i ricoveri

I contagi da coronavirus rallentano ancora nella provincia di Latina dove nell’ultima settimana è stato registrato un ulteriore calo del 37,9%. E’ quanto emerge dall’ultimo bollettino diffuso dalla Asl pontina che prende in considerazione i gironi tra il 18 e il 24 gennaio. Un dato che conferma l’andamento di questo inizio del 2023 caratterizzato da una diminuzione dei casi su tutto il territorio. Facendo parlare i numeri i postivi accertati nel periodo analizzato sono stati 582 (erano 938 nel precedente bollettino), con la curva che ha superato i 100 casi giornalieri solo in due occasioni.

E nell’ultima settimana si dimezzano anche i ricoveri: sono stati infatti 6 i positivi che hanno dovuto fare ricorso alle cure ospedaliere, a fronte dei 14 del precedente bollettino; stabili invece i decessi che sono stati 3, uno in più del periodo compreso tra l’11 e il 18 gennaio. In leggero calo, infine, le vaccinazioni che sono state 580 in tutta la provincia, un centinaio in meno rispetto al precedente bollettino (nella tabella in basso tutti i dati).

Analizzando invece la situazione nei singoli comuni, come si può vedere dalla tabella in basso, sono cinque quelli in cui in tutta la settimana non sono stati registrati nuovi casi (Campodimele, Prossedi, Roccasecca dei Volsci, Sperlonga e l’isola di Ventotene), mentre in altri due ce n’è stato uno solo (Maenza e Norma). Nella città capoluogo, Latina, i nuovi positivi sono stati 192, comunque in calo del 26,1% rispetto al precedente report.

Infine le scuole: dopo un lieve rialzo la scorsa settimana, torna a scendere il numero dei positivi tra gli studenti che sono 83. Come si vede dalla tabella e dal grafico in basso, si sono invertite tutte le curve che rappresentano l’andamento della diffusione del Covid-19 tra le diverse fasce di età degli alunni. Tra quelli di età compresa tra i 14 e i 18 anni i casi sono 31 (il dato più alto), mentre sono 27 tra i ragazzi con più di 14 anni e 25 tra i bambini che frequentano la scuola dell’infanzia.