Coronavirus, quasi 300 casi nell'ultima settimana ma ricoveri in calo. Risalgono le vaccinazioni

Poco meno di 300 casi nell'ultima settimana del mese di agosto. Sono 292 per la precisione i contagi accertati sul territorio pontino nel periodo compreso tra il 25 e il 31 agosto. Erano stati 321 nella rilevazione precedente, 296 nella settimana compresa tra l'11 e il 17 agosto, 332 infine tra il 4 e il 10 del mese. Una situazione sostanzialmente stabile, anche se agosto ha fatto contare complessivamente 1.327 nuovi positivi, quasi il doppio rispetto ai 769 di luglio.

Nell'ultima settima si è registrato inoltre un decesso, quello di un paziente di Latina che era ricoverato al Goretti. Mentre sono stati complessivamente 315 i pazienti guariti. Dodici invece i ricoveri ospedalieri rispetto ai 16 della settimana prima e ai 29 di quella ancora precedente. Sale sensibilmente invece il numero delle dosi di vaccino somministrate, che passa da 11mila circa del periodo compreso tra il 18 e il 24 agosto a poco meno di 20mila (19.956)

Per quanto riguarda poi la distribuzione territoriale, è il capoluogo pontino che segna il maggior numero di nuovi casi registrati, 45 in tutto. A seguire i comuni più grandi di Terracina (34), Fondi (33), Aprilia (30), Sezze (29), Cisterna (25), Formia, (18). Numeri a doppia cifra anche per Gaeta (11 casi), Sabaudia (12), San Felice Circeo (13).