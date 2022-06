Coronavirus, curva sempre in discesa in provincia. Due comuni senza casi nell’ultima settimana

Maggio è stato il mese dell’inversione di tendenza nella diffusione del coronavirus anche nella provincia di Latina. A testimoniarlo sono i dati che raccontano come sia i contagi che decessi e ricoveri sono dimezzati negli ultimi 31 giorni nel territorio pontino.

Ma vediamo quali sono i numeri che descrivono l’ultima settimana in provincia dove la curva dei contagi ha conosciuto un’ulteriore flessione. I nuovi casi accertati, secondo l’ultimo bollettino settimanale della Asl che considera i giorni tra il 25 e il 31 maggio, sono stati 1.338, in calo del 26,7% rispetto ai 1.827 della precedente rilevazione (tra il 18 e il 24 maggio). Nel periodo preso in considerazione, poi, sono stati 3 i decessi registrati (sono 8 quelli totali nel mese di maggio), mentre 6 le persone le cui condizioni di salute hanno reso necessario un ricovero ospedaliero; i positivi guariti in questa ultima settimana di maggio, invece, sono stati 370.

Le vaccinazioni nei giorni analizzati sono state 883, e nessuna di questa è pediatrica, cioè effettuata a bambini che hanno un età compresa tra i 5 e i 12 anni. La maggior parte, come si veede dalla tabella e dal grafico in basso, sono state quarte dosi (566), mentre 24 persone hanno ricevuto la prima dose.

Guardiamo ora la situazione nei singoli comuni, due dei quali - Campodimele e Roccasecca dei Volsci - non hanno avuto nuovi contagi nell’ultima settimana. La maggior parte sono stati accertati a Latina città, ben 425, comunque in calo rispetto alla precedente rilevazione (erano stati 500). Quasi tutti i grandi centri della provincia hanno comunque conosciuto un calo dei dati su base settimanale. Ad Aprilia i nuovi positivi sono stati 144 (la scorsa settimana erano stati 160), a Cisterna 59 (la scorsa settimana erano stati 135), a Fondi 46 (la scorsa settimana erano stati 102), a Formia 96 (la scorsa settimana erano stati 106), a Gaeta 48 (la scorsa settimana erano stati 36) e a Minturno 33 (la scorsa settimana erano stati 28); ancora a Sabaudia ci sono stati 45 casi (la scorsa settimana erano stati 79), a Sezze 55 (la scorsa settimana erano stati 64) e a Terracina 67 (la scorsa settimana erano stati 164).