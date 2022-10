Il Covid corre ancora, +22,% di contagi in una settimana in provincia. Ma nessun decesso

Cresce ancora la curva dei contagi da coronavirus nella provincia di Latina nell’ultima settimana, ma si azzerano i decessi e rimangono costanti i ricoveri. Questo il quadro che emerge dal bollettino della Asl che prende in considerazione i giorni tra il 28 settembre e il 4 ottobre. Un andamento, questo della risalita del numero dei contagi, iniziato nell’ultima parte di settembre e che si sta concretizzando nel mese in corso che ha coinciso anche con la fine dell’obbligo di indossare la mascherina sui mezzi pubblici.

Facendo parlare i numeri, sono 2.044 i nuovi casi accertati in provincia nell’ultima settimana con punte di 450 in 24 ore, come certificato dal report del 4 ottobre (tutti i dati nella tabella in basso). Rispetto alla precedente rilevazione i contagi sono cresciuti del 22,6%. Ma a fronte di una ripresa della curva, non si registra al momento un peggioramento di tutti gli altri valori: nei giorni considerati dalla Asl per la redazione del bollettino, infatti, non ci sono stati decessi mentre i positivi che hanno avuto bisogno di un ricovero sono stati tre, come la precedente settimana. Sfiorano quota 500 i guariti, mentre le vaccinazioni sono state più di mille, il doppio rispetto alla scorsa rilevazione.

Guardando adesso la mappa dei contagi vediamo che circa un quarto di questi sono concentrati nella città capoluogo, Latina (516) con un rialzo del 28,2% rispetto ad una settimana fa. Da evidenziare anche i numeri delle alcunde delle grandi città della provincia come Aprilia dove i nuovi casi sono stati 216, Cisterna con 163, Fondi con 104, Formia con 156, Sabaudia con 97 e Sezze con 94 e infine Terracina dove ne sono stati accertati 162. Vale la pena evidenziare che Campodimele e Ventotene sono gli unici due comuni in cui non ci sono stati nuovi positivi nella settimana considerata (nella tabella in basso tutti i dati).

Infine, discorso a parte per la scuola. Gli studenti positivi in provincia sono 301, in calo rispetto alla scorsa rilevazione. Come si può vedere dal grafico in basso sono in discesa anche le curve che rappresentano l’andamento dei contagi tra i bambini che frequentano le scuole dell’infanzia (sono 66) e quelle degli alunni con età inferiore ai 14 anni (sono 126), mentre cresce quella relativa agli studenti di età compresa tra 14 e 18 anni con 109 positivi.