Coronavirus, boom di contagi: in una settimana quasi 7mila positivi e tre morti

La curva del Covid punta ancora verso l'alto in provincia di Latina, con numeri da capogiro che richiamano quelli registrati nei mesi invernali. Un bilancio pesante quello reso noto dalla Asl nella settimana compresa tra il 29 giugno e il 5 luglio. In questo periodo esaminato infatti i nuovi casi di Covid registrati fra i soli residenti dei comuni pontini sono stati ben 6.931, 2.503 in più rispetto alla settimana precedente che ne aveva contati 4.428. Negli ultimi sette giorni hanno pesato in particolare due particolari picchi che hanno portato la curva, il giorno 2 e il giorno 5 luglio, a toccare rispettivamente quota 1.325 e 1.625.

Se restano stabili i ricoveri ospedalieri (12 la settimana scorsa, 10 quelli segnalati dal 29 giugno al 5 luglio), aumentano purtroppo i decessi legati al virus, passati invece da uno della rilevazione precedente agli attuali tre riportati nel bollettino settimanale della Asl. A questi se ne aggiunge anche un altro, segnalato dall'azienda sanitaria sul report di oggi, mercoledì 6 luglio. La vittima è una donna di 80 anni che era residente nel capoluogo.

Aumentano però anche le guarigioni, passate da 399 a 621, mentre sono stabili le dosi di vaccino somministrate, che negli ultimi sette giorni sono state 565. Di queste, 314 sono quarte dosi, 198 terze dosi, 26 prime dosi e 27 seconde.

Per quanto riguarda infine la mappa dei contagi in provincia, pesa sul conto generale il dato di Latina: che da sola sfiora 2000 nuovi casi in una settimana (per la precisione 1.968 mentre erano 1.220 nella precedente rilevazione). Ma crescono anche i numeri degli altri comuni, in particolare di Aprilia, passata da 625 a 827 contagi, di Cisterna, che ne registra 525 contro 275, di Formia, salita da 263 a 458, e anche di Terracina passata da 256 a 482.

Nella giornata di oggi intanto i contagi sono ancora oltre quota mille, 1.545 per la precisione su un totale di 179.619 casi trattati dall'inizio della pandemia.