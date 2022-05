Coronavirus, in una settimana in provincia 3 decessi e 4mila casi. La mappa dei contagi

Sono stati 4.002 i contagi da coronaviris nella provincia pontina in una settimana. Un dato, quello registrato tra il 27 aprile e il 3 maggio, che si è mantenuto costante se si pensa che nella precedente rilevazione (che considerava i giorni tra il 13 e il 19 aprile) i casi erano stati 4.036. La media è di 571 ogni giorno, più bassa di quella del mese di aprile (706 contagi ogni 24 ore).

La fotografia, che permette un’analisi più completa rispetto a quella quotidiana, è scattata come sempre dal bollettino settimanale che è stato diffuso dalla Asl pontina. Nel report sono contenuti anche tutti gli altri dati, a partire dai decessi che nel periodo considerato sono stati 3, mentre sono 19 le persone positive le cui condizioni hanno reso necessario un ricovero. Le guarigioni che la Azienda sanitaria locale ha invece notificato negli ultimi sette giorni sono state invece 1.426.

Discorso a parte poi per le vaccinazioni, che come sappiamo negli ultimi mesi hanno subito un forte rallentamento e si poggiano soprattutto sulle quarte dosi agli over 80 e alle persone fragili. In totale sono state 1.383, e solo 13 sono state le dosi pediatriche soomministarte ai bambini di età inferiore ai 12 anni, 915 invece sono state le quarte dosi.

Andando poi nello specifico, i contagi totali sono stati accertati in tutti e 33 i comuni della provincia, anche se circa un quarto sono concentrati solo nella città capoluogo, Latina (1.061); più alti come sempre i dati che arrivano dai centri più grandi della provincia come Aprilia (516), Cisterna (264), Fondi (184), Formia (235), e Gaeta (107); altri esempi sono poi Minturno (137), Sabaudia (105), Sezze (221) e Terracina (307). La diffusione ha interessato anche i piccoli centri della provincia e le isole, come si può vedere dalla tabella in basso. Per quanto riguarda i decessi i pazienti che purtroppo non ce l’hanno fatta erano residenti ad Aprilia, Latina e Minturno.