Coronavirus, scende ancora la curva: -17% di casi in una settimana in provincia. Nessun decesso

Scende ancora la curva dei contagi da coronavirus che anche nell’ultima settimana nella provincia di Latina conferma l’andamento di questo inizio 2023. Il numero dei casi accertati nel periodo compreso tra il 25 e il 31 gennaio fa infatti registrare un -17% rispetto al precedente report. Un dato evidenziato dall’ultimo bollettino, su base settimanale, che è stato diffuso dalla Asl pontina. I nuovi positivi riportati sono 483, un centinaio in meno rispetto a quelli rilevati nel periodo compreso tra il 18 e il 24 gennaio.

Un dato incoraggiante, quello del calo generale dei contagi dall’inizio dell’anno, a cui si aggiunge anche quello dei decessi: nessuno ne è stato registrato nella settimana appena trascorsa che ha contato però 9 nuovi ricoveri (appena 3 in più rispetto al dato riferito dalla Asl con il precedente bollettino). L’altro dato che continua a scendere è quello delle vaccinazioni che nei giorni analizzati sfiorano quota 400, circa 200 in meno rispetto al report scorso (in basso tutti i dati).

Analizziamo adesso la situazione nei singoli comuni: sono quattro quelli che negli ultimi sette giorni non hanno avuto nuovi contagi (Campodimele, Roccasecca dei Volsci e le isole di Ponza e Ventotene) mentre sono tre quali che in cui ne è stato registrato uno solo (Pontinia, Prossedi e Roccasecca dei Volsci). Per quanto riguarda la città capoluogo, Latina, i casi si confermano meno di 200 con un calo di appena il 4,7% in una settimana.

Infine la scuola: continua a scendere anche la curva dei contagi fra gli studenti che nell’ultima settimana fa segnare un -28,9%. I positivi fra gli alunni sono 59, e sono in diminuzione i dati di tutte le fasce di età analizzate: sono 9 casi tra i bambini che frequentano la scuola dell’infanzia, 26 tra gli studenti con età inferiore ai 14 anni e due in meno tra i ragazzi di età compresa tra i 14 e 18 anni (in basso tutti i dati).