Coronavirus, curva stabile in provincia: ancora 332 casi in una sola settimana e 16 ricoveri

I dati del bollettino settimanale della Asl pontina. Restano ormai pochissimi i comuni che non hanno registrato positivi. Picco a Latina, Terracina e Aprilia

Non accenna a calare la curva del covid in provincia di Latina. I dati settimanali resi noti dalla Asl confermano infatti un andamento che si mantiene sostanzialmente stabile da ormai tre settimane. Nel periodo compreso tra il 4 e il 10 agosto infatti i contagi complessivi sono stati 332, mentre erano stati 327 dal 28 luglio al 3 agosto e 339 nell'arco dei sette giorni precedenti.

Dopo le prime tre vittime del Covid registrate all'inizio del mese, i decessi sono però tornati a zero nell'ultima settimana. Le guarigioni invece sono state complessivamente 70.

Nella stessa settimana analizzata dalla Asl, dal 4 al 10 agosto, i ricoveri sono stati in totale 16, un dato ancora stabile e in linea con i 20 ricoveri del periodo precedente. Una situazione guardata con particolare attenzione dai sanitari, ma che si presenta ancora sotto la soglia di rischio. Un ultimo aspetto riguarda infine le vaccinazioni, che nell'ultima settimana sono state 24.290.

Per quanto riguarda poi i dati dei singoli comuni, è evidente come i contagi siano cresciuti soprattutto nel comune di Latina (56), seguito da terracina, con 46 positivi e da Aprilia con 45. Analizzando ancora i comuni che riportano numeri a doppia cifra, sono stati accertati 23 casi a Sabaudia ,20 a Sezze e altrettanti a Fondi, 27 a Formia, 17 a Minturno e 16 a Cisterna, 10 a Gaeta e anche a Priverno. A zero contagi restano ora solo pochissimi centri pontini, tra cui l'isola di Ventotene e i comuni di Rocca Massima, Campodimele, Prossedi, Lenola e Maenza.