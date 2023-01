Coronavirus: dimezzati i casi in una settimana in provincia, ma con più decessi e ricoveri

Quasi dimezzati i contagi da coronavirus, ma sono aumentati i decessi e i ricoveri: questo il quadro della prima parte del mese di gennaio nella provincia di Latina. La Asl ha infatti diffuso il bollettino settimanale che prende in considerazione i giorni tra il 4 e il 10 gennaio; periodo nel quale i casi accertati sono stati 1.224, in discesa del 43,5% rispetto agli oltre 2mila della precedente rilevazione (erano stati invece 1.317 tra il 21 e il 27 dicembre).

Ma come detto sono gli altri dati ad aver fatto registrare un incremento nel periodo analizzato: i decessi, infatti, sono stati 6, due in più del report precedente, e sono stati 10 i positivi che a causa delle complicanze dovute al Covid-19 hanno dovuto fare ricorso all’ospedalizzazione a fronte, invece, degli 8 ricoveri della settimana precedente. In lieve calo, invece (di circa un centinaio), le vaccinazioni che sono state poco più di 400 (qui sotto tutti i dati).

Come si vede dalla tabella in basso, poi, solo sull’isola di Ponza e a Roccasecca dei Volsci non sono stati registrati nuovi casi nella settimana analizzata, mentre uno solo ne è stato rilevato nei comuni di Campodiemele e Prossedi. Un terzo circa del totale sono invece concentrati nella città capoluogo, Latina, dove ce ne sono stati 394, comunque in calo del 46% rispetto ad una settimana fa (qui sotto la mappa dei contagi dell'ultima settimana).

Infine la scuola. Nonostante il rientro in classe dopo le festività natalizie, scende ancora la curva dei positivi tra gli studenti che in totale sono 66 (in calo di quasi il 39% riseptto al precedente dato di una settimana fa). Dal grafico in basso si può poi vedere che tutte le curve delle singole fasce siano in calo, confermano il trend delle ultime settimane: tra i ragazzi con età inferiore ai 14 sono 21 i contagiati, 19 tra gli studenti di età compresa tra i 14 e i 18 anni e due in meno tra i bambini che frequentano la scuola dell’infanzia.