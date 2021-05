Curva in calo in provincia: scendono i positivi, si dimezzano i ricoveri. I dati della settimana

Con 99 nuovi positivi riportati nel bollettino della Asl di ieri, 12 maggio, sale a 1.231 il conto dei contagi nel mese di maggio, contro i 1.873 casi registrati nello stesso arco temporale del mese di aprile. Il calo della curva è ben evidente dall'analisi dei dati settimanali.

Nella settimana compresa tra il 21 e il 27 aprile i positivi accertati erano stati 1.031 positivi, quella successiva, tra il 28 aprile e il 4 maggio, erano già scesi a 854, mentre nel periodo compreso tra il 5 e l’11 maggio se ne contano 735, con un unico picco del 7 maggio, con 182 nuovi casi. La curva dunque sembra oscillare al momento intorno alla quota dei 100 casi giornalieri, con il minimo di 31 contagi registrato nella giornata di martedì, il dato più basso da molti mesi.

Scendono anche i ricoveri ospedalieri che sono quasi dimezzati rispetto alla settimana scorsa. Dal 5 all'11 maggio sono stati infatti 37, mentre nel periodo precedente preso in esame erano stati 67 e 74 nella settimana compresa tra il 21 e il 27 aprile. A salire è invece il numero delle notifiche relative alle nuove guarigioni, salito da 853 a 1.289. Lo stesso vale per le vaccinazioni, passate in una settimana da 18.627 a 24.378, con il record di 4.267 somministrazioni raggiunto il 7 maggio.

Per quanto riguarda la distribuzione dei casi nei singoli comuni pontini, nel corso della settimana presa in analisi dalla Asl è stata la città di Fondi a registrare il numero più alto con 106 casi, seguita da Latina con 100, 86 sono stati poi i contagi accertati ad Aprilia, 76 invece a Terracina, 51 a Cisterna, 47 a Sezze e 41 a Sabaudia, 39 a Sermoneta, 31 a Monte San Biagio e Pontinia, 24 a Minturno e 22 a Formia, 11 infine a Gaeta. Negli altri comuni invece si sono registrati numeri a una sola cifra.